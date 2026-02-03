Російський дрон поцілив по будинку в Харкові: вигоріли три поверхи, є постраждалі (фото)

Вогонь охопив із 2 по 5 поверхи багатоквартирного будинку.

Внаслідок удару ворожого безпілотника по житловій п’ятиповерхівці у Салтівському районі Харкова постраждали семеро людей. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, окупанти завдали удару по району щільної житлової забудови, де немає жодного військового об’єкта. Внаслідок влучання вогонь охопив із 2 по 5 поверхи багатоквартирного будинку.

"Станом на зараз маємо інформацію про сімох постраждалих: п’ятеро жінок і двох чоловіків – усі в стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції. Одна 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні", - розповів очільник ОВА.

Як зазначив Синєгубов, одразу після ліквідації загоряння буде залучено комунальні служби та волонтерів для закриття віконних отворів, щоб зберегти тепло у вцілілих квартирах, адже на вулиці – 20 градусів. Також вживатимуться заходи для відселення людей, які втратили оселі внаслідок обстрілу.

Удар по Харкову 3 лютого

Вночі 3 лютого армія РФ масовано атакувала Харків та область, внаслідок чого пошкоджено критично важливі об'єкти Харківської ТЕЦ-5, а також електропідстанції "Харківська" та "Залютино".

Мер Харкова Ігор Терехов заявив про припинення теплопостачання 929 об'єктам, з яких 853 – житлові будинки. За його словами, 105 тисяч абонентів у 20-градусний мороз залишилися без опалення.

Він зазначив, що у зв’язку з цим в місті оголошено надзвичайну ситуацію.

