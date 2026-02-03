Міноборони додало нові категорії відстрочок з автопродовженням: кому не доведеться йти до ЦНАП

Перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню, розширено. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок і черг. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Відзначається, що до 2 лютого включно відбулося чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації, яке стосувалося як відстрочок, оформлених через "Резерв+", так і поданих через ЦНАП. Тепер до механізму додали ще 7 категорій відстрочок.
У Міноборони нагадали, що до недавнього часу для продовження відстрочки потрібно було збирати паперові документи, особисто йти в ТЦК, стояти в черзі і чекати розгляду заявки більше тижня. У відомстві зазначили, що це створювало зайве навантаження і для громадян, і для військових установ.
"Тепер у 90% випадків все відбувається без участі людини: підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається в "Резерв+". В інших випадках заяви подаються через ЦНАП. Таким чином, черги в ТЦК з питань відстрочок усунені повністю", - підкреслили в Міноборони.
Нові категорії відстрочок, що підлягають автопродовженню:
- батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
- ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;
- опікуни особи, визнаної недієздатною;
- ті, хто має чоловіка (дружину) з інвалідністю III групи;
- люди, які доглядають за родичем 2 або 3 ступеня споріднення з інвалідністю;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- вчителі шкіл.
У Міноборони зазначили, що автопродовження відстрочок також зберігається для категорій, визначених раніше.
У Міноборони розповіли, що всі користувачі "Резерв+", чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку повинні отримати push-повідомлення про заплановане продовження, а після обробки даних - повідомлення про те, що відстрочка вже продовжена.
"Якщо повідомлення не надійшло, це означає, що в державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому випадку потрібно звернутися з документами в будь-який зручний ЦНАП. ТЦК і СП більше не приймають заяви на відстрочки від громадян", - додали у відомстві.
Хто має право на відстрочку від мобілізації в 2026 році
Раніше УНІАН писав, які категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації в 2026 році. Нагадаємо, що закон "Про мобілізацію" містить перелік підстав, за якими надається відстрочка.
У 2026 році отримають відстрочку і не будуть мобілізовані такі категорії:
- Батьки-одинаки, а також батьки та опікуни дитини з інвалідністю.
- Багатодітні батьки, якщо не мають боргів по аліментах.
- Заброньовані співробітники підприємств критичної інфраструктури.
- Особи з інвалідністю та важкими захворюваннями. Відстрочка від мобілізації за станом здоров'я надається непридатним до служби чоловікам, якщо їхня хвороба є в Додатку 1 наказу Міноборони "Про військово-лікарську експертизу".
- Особи, які доглядають за повнолітньою дитиною або іншими родичами з інвалідністю або недієздатністю. Відстрочка по догляду за батьками та іншими близькими надається тільки якщо рідні потребують постійного догляду.
- Студенти, які здобувають першу вищу освіту на денній або дуальній формі.
- Вчені та викладачі зі ставкою не менше 0,75.
- Чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на фронті.
- Звільнені з російського полону.
Відстрочка за новими правилами, прийнятими 3 місяці тому, тепер оформляється в ЦНАП, якщо документи для підтвердження є тільки в паперовому вигляді, або "Резерв+", якщо папери оцифровані.