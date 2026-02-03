Міноборони додало нові категорії відстрочок з автопродовженням: кому не доведеться йти до ЦНАП

Зокрема, відстрочки автоматично оновлять вчителям шкіл і батькам, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню, розширено. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок і черг. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відзначається, що до 2 лютого включно відбулося чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації, яке стосувалося як відстрочок, оформлених через "Резерв+", так і поданих через ЦНАП. Тепер до механізму додали ще 7 категорій відстрочок.

У Міноборони нагадали, що до недавнього часу для продовження відстрочки потрібно було збирати паперові документи, особисто йти в ТЦК, стояти в черзі і чекати розгляду заявки більше тижня. У відомстві зазначили, що це створювало зайве навантаження і для громадян, і для військових установ.

"Тепер у 90% випадків все відбувається без участі людини: підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається в "Резерв+". В інших випадках заяви подаються через ЦНАП. Таким чином, черги в ТЦК з питань відстрочок усунені повністю", - підкреслили в Міноборони.

Нові категорії відстрочок, що підлягають автопродовженню:

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;

опікуни особи, визнаної недієздатною;

ті, хто має чоловіка (дружину) з інвалідністю III групи;

люди, які доглядають за родичем 2 або 3 ступеня споріднення з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

вчителі шкіл.

У Міноборони зазначили, що автопродовження відстрочок також зберігається для категорій, визначених раніше.

У Міноборони розповіли, що всі користувачі "Резерв+", чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку повинні отримати push-повідомлення про заплановане продовження, а після обробки даних - повідомлення про те, що відстрочка вже продовжена.

"Якщо повідомлення не надійшло, це означає, що в державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому випадку потрібно звернутися з документами в будь-який зручний ЦНАП. ТЦК і СП більше не приймають заяви на відстрочки від громадян", - додали у відомстві.

Хто має право на відстрочку від мобілізації в 2026 році

Раніше УНІАН писав, які категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації в 2026 році. Нагадаємо, що закон "Про мобілізацію" містить перелік підстав, за якими надається відстрочка.

У 2026 році отримають відстрочку і не будуть мобілізовані такі категорії:

Батьки-одинаки, а також батьки та опікуни дитини з інвалідністю.

Багатодітні батьки, якщо не мають боргів по аліментах.

Заброньовані співробітники підприємств критичної інфраструктури.

Особи з інвалідністю та важкими захворюваннями. Відстрочка від мобілізації за станом здоров'я надається непридатним до служби чоловікам, якщо їхня хвороба є в Додатку 1 наказу Міноборони "Про військово-лікарську експертизу".

Особи, які доглядають за повнолітньою дитиною або іншими родичами з інвалідністю або недієздатністю. Відстрочка по догляду за батьками та іншими близькими надається тільки якщо рідні потребують постійного догляду.

Студенти, які здобувають першу вищу освіту на денній або дуальній формі.

Вчені та викладачі зі ставкою не менше 0,75.

Чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на фронті.

Звільнені з російського полону.

Відстрочка за новими правилами, прийнятими 3 місяці тому, тепер оформляється в ЦНАП, якщо документи для підтвердження є тільки в паперовому вигляді, або "Резерв+", якщо папери оцифровані.

