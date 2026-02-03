Росіяни суттєво пошкодили важливу ТЕЦ Києва: з понад тисячі будинків злили воду

У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено обʼєкт інфраструктури, що забезпечує тепло в будинках двох столичних районів.

Сьогодні, 3 лютого, у Дарницькому та Дніпровському районах Києва після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру понад 1100 будинків залишаються без тепла. Щоб уникнути розмерзання комунальники злили воду в системах опалення.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення.

"У цих понад 1100 будинках уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання", - зазначив мер.

Атака Росії на енергосистему України - останні новини

В ніч проти 3 лютого Росія вчергове масовано атакувала Україну дронами та ракетами. За даними Повітряних сил, ворог застосував 450 дронів та 71 ракету різних типів.

Перший віце-прем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що цілями ворога стали об’єкти в восьми областях України, передусім теплогенерація.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що РФ рано чи пізно зможе "покласти" українську енергосистему в разі продовження ракетно-дронових атак. Він зазначив, що попри всі зусилля бійців протиповітряної оборони, "стан енергосистеми погіршується з кожним таким ударом".

