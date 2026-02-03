Понад 100 туристів на одного мешканця: названо найпереповненіше місце у світі

Таїланд домінує в рейтингу: Пхукет, Паттая і Крабі увійшли до десятки кращих.

Можливість побачити найзнаковіші пам'ятки світу зблизька залишається одним з найбільших задоволень від подорожі за кордон. Про це пише Daily Express.

Відзначається, що це задоволення може дещо зменшитися, коли вас оточують натовпи інших туристів. У Великобританії Единбурзький замок заслужив сумнівну честь бути найбільш переповненою пам'яткою в світі, в той час як королівський об'єкт посів перше місце в Англії.

Тепер дослідження MoneyTransfers.com виявило найбільш переповнені туристичні місця по всьому світу. Дослідження показало, що Пхукет в Таїланді носить титул найбільш переповненого туристичного напрямку в світі: на кожного місцевого жителя припадає вражаюча кількість туристів - 118 осіб.

"Будучи одним з кращих пляжних курортів Таїланду, Пхукет може похвалитися одними з кращих в світі піщаних пляжів, включаючи знамениті пляжі Ката і Карон", - сказано в статті.

Важливо, що відвідувачі можуть зіткнутися з сильним перенаселенням, особливо в високий сезон. Таїланд домінує в рейтингу, Паттая і Крабі також увійшли в десятку кращих.

Також Іракліон, один з найпопулярніших курортів Греції, потрапив до списку найбільш переповнених місць: 22 туристи на одного місцевого жителя.

Як і очікувалося, Венеція посіла місце в десятці, зафіксувавши неймовірний показник в 21 турист на кожного жителя. Влада зараз розглядає можливість введення туристичного збору для управління величезними натовпами туристів.

Цікаво, що Родос також потрапив до списку найбільш переповнених місць: понад 20 туристів на кожного жителя. Маямі замикає список із співвідношенням 18 туристів на одного місцевого жителя.

Найбільш переповнені місця в світі:

Пхукет, Таїланд

Паттайя, Таїланд

Крабі, Таїланд

Мугла, Туреччина

Хургада, Туреччина

Макао, Китай

Іракліон, Греція

Венеція, Італія

Родос, Греція

Маямі, США

