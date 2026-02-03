Квитки від 1300 гривень: Wizz Air додає рейси до Хорватії та на Мальту з Румунії

Рейси почнуть виконуватися з кінця травня 2026 року.

Угорський лоукостер Wizz Air анонсував нові маршрути до двох популярних пляжних напрямків на літо 2026 року з аеропорту румунського міста Клуж-Напока.

Як йдеться на сайті перевізника, з кінця травня цього року він почне літати за такими напрямками:

Клуж-Напока – Мальта: у понеділок і п'ятницю з 22 травня 2026 року;

Клуж-Напока – Дубровник (Хорватія): у вівторок і суботу з 23 травня 2026 року.

На старті продажів ціни на квитки стартують від 129 румунських леїв, що за нинішнім курсом становить трохи менше 1300 гривень.

Відео дня

При цьому повідомляється, що наразі Wizz Air в цілому пропонує 238 рейсів з 14 румунських аеропортів, з'єднуючи пасажирів з 83 пунктами призначення в 27 країнах. За 19 років роботи в Румунії, з 2006 року, авіакомпанія створила дев'ять операційних баз і наразі налічує понад 1600 співробітників.

Відзначимо, що місто Клуж-Напока знаходиться приблизно в 260 кілометрах від українського міста Мукачево і в 350 кілометрах від Чернівців.

Інші нові рейси Wizz Air з Румунії

Як повідомляв УНІАН.Туризм, у грудні 2025 року Wizz Air також оголосив про відновлення роботи своєї бази в румунському місті Тиргу-Муреш.

Крім того, наприкінці минулого року лоукостер знову відкрив базу в найближчому до України міжнародному аеропорту – в румунському місті Сучава.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.