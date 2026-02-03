Квитки від 1300 гривень: Wizz Air додає рейси до Хорватії та на Мальту з Румунії

Угорський лоукостер Wizz Air анонсував нові маршрути до двох популярних пляжних напрямків на літо 2026 року з аеропорту румунського міста Клуж-Напока.
Як йдеться на сайті перевізника, з кінця травня цього року він почне літати за такими напрямками:
- Клуж-Напока – Мальта: у понеділок і п'ятницю з 22 травня 2026 року;
- Клуж-Напока – Дубровник (Хорватія): у вівторок і суботу з 23 травня 2026 року.
На старті продажів ціни на квитки стартують від 129 румунських леїв, що за нинішнім курсом становить трохи менше 1300 гривень.
При цьому повідомляється, що наразі Wizz Air в цілому пропонує 238 рейсів з 14 румунських аеропортів, з'єднуючи пасажирів з 83 пунктами призначення в 27 країнах. За 19 років роботи в Румунії, з 2006 року, авіакомпанія створила дев'ять операційних баз і наразі налічує понад 1600 співробітників.
Відзначимо, що місто Клуж-Напока знаходиться приблизно в 260 кілометрах від українського міста Мукачево і в 350 кілометрах від Чернівців.
Інші нові рейси Wizz Air з Румунії
Як повідомляв УНІАН.Туризм, у грудні 2025 року Wizz Air також оголосив про відновлення роботи своєї бази в румунському місті Тиргу-Муреш.
Крім того, наприкінці минулого року лоукостер знову відкрив базу в найближчому до України міжнародному аеропорту – в румунському місті Сучава.
