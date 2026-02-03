Експерти обрали найкращі смартфони 2026 року з погляду ціна/продуктивність

Найвигідніший для покупки флагман продає Red Magic, тоді як у бюджетному сегменті лідирують пристрої Redmi.

Розробники бенчмарку AnTuTu представили свіжий рейтинг найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності. Команда підготувала списки пристроїв у різних цінових категоріях.

У найнижчому ціновому сегменті до 999 юанів (~145 доларів) перше місце посів iQOO Z10x. Завдяки чипсету Dimensity 7300 і 8 ГБ ОЗУ пристрій пропонує найкращу ігрову продуктивність у своєму ціновому сегменті. Redmi Note 15 посів друге місце, на третьому – Oppo K12s 5G.

У сегменті до 1999 юанів (~285 доларів) на першому місці розташувався Redmi Turbo 4 з 12 ГБ ОЗУ і чипсетом Dimensity 8400-Ultra, який за потужністю майже не поступається Snapdragon 8 Gen 3. Друге місце посів realme Neo7 Turbo, а третє – iQOO Z10 Turbo+.

Смартфони середньобюджетного сегмента – до 2999 юанів (~425 доларів). Тут лідирує OnePlus Ace 6, який крім екс-флагманського чипа Snapdragon 8 Elite може похвалитися акумулятором на 7800 мАг. За ним слідують iQOO Neo10 Pro+ і realme Neo 8.

У передтоповому сегменті (~575 доларів) найкраще співвідношення ціни та продуктивності виявилося у Realme GT8 Pro, Honor Win і Redmi K90 Pro Max – всі пристрої оснащені 12 ГБ ОЗУ і процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Найвигідніший для придбання флагман продає Nubia: її Red Magic 11 Pro лідер цінового сегмента від 575 доларів і вище. Конкуренцію йому складають базовий Xiaomi 17 і Oppo Find X9.

Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через 5 років, в AnTuTu публікували рейтинг найпотужніших Android-смартфонів. Майже весь топ флагманів зайнятий моделями на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в списку середньобюджетних в основному смартфони з чіпами MediaTek.

Тим часом інсайдери розсекретили OnePlus 16 майже за рік до анонсу. Наступна флагманська модель компанії отримає 240-герцовий екран, акумулятор 9000 мАг і камеру з високою роздільною здатністю.

