Опитування показало, якими смартфонами найбільше задоволені користувачі у 2026 році

На вершині списку опинився флагман Nubia.

Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала черговий рейтинг, тільки цього разу не найпотужніших смартфонів, а топ мобільних пристроїв на базі Android, якими їх власники задоволені найбільше. Дані збиралися з 1 по 30 січня цього року.

Рейтинг очолив Nubia Z80 Ultra – він набрав аж 99,99% позитивних оцінок. Пристрій отримав високі оцінки за флагманські камери, високу автономність і унікальний дизайн, що в сукупності зробило його одним з найпривабливіших варіантів на ринку.

Друге і третє місця посіли Huawei Mate 70 Pro і Mate 70 Pro+. Їх успіх експерти пов'язують з гідними технічними характеристиками і впізнаваним зовнішнім виглядом. Відмінностей між моделями, крім розмірів і пам'яті, майже немає.

Відео дня

Окремо відзначається Oppo K13 Turbo – це єдиний смартфон у рейтингу, який належить до бюджетного сегмента. Коштуючи дешевше 250 доларів він пропонує батарею 7000 мАг, активну систему охолодження і топовий в індустрії захист від води.

Також до рейтингу найкращих потрапили Honor 400 Pro, Oppo Find X8 Ultra, OnePlus Ace 6, Realme GT 8 Pro і Vivo X300 Pro. Всі вони отримали рейтинг задоволеності не нижче 94,35%.

Раніше AnTuTu опублікував рейтинг Android-смартфонів з точки зору ціна/продуктивність. Найвигідніший для покупки флагман продає Nubia, а в бюджетному сегменті лідирують пристрої Redmi.

Недавній звіт Google показав, що користувачінепоспішають оновлюватися до Android 16: за охопленням актуальна ОС поступається всім своїм попередникам за останні п'ять років.

Вас також можуть зацікавити новини: