'Дуже поганий сигнал': Рютте звернувся до росіян після їхнього нічного удару по Україні

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Марк Рютте наполегливо закликає російську владу припинити здійснювати масовані обстріли проти мирного населення України. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Зокрема, у генерального секретаря Альянсу запитали, яку конкретну відповідь НАТО може дати Росії за сьогоднішню масовану атаку на Україну.

Рютте наголосив, що ця нічна атака була жахливою

"І це не для військових цілей. Це лише для створення хаосу для невинних громадян, завдання ударів по цивільній інфраструктурі", - відзначив він.

Генсек вважає сам факт війни, яку розпочала Росія, божевіллям. За його словами, нічна атака Росії не була чимось спровокована.

На його переконання, завдавати ударів по невинним цивільним - це не військова справа. Тож, він надзвичайно серйозно сприймає такі напади. Водночас, як зауважує Рютте, Україна зацікавлена у довгостроковому мирі:

"Я думаю, що президент України абсолютно готовий "грати за правилами", укласти угоду з росіянами, але ця угода має бути прийнятною для всіх сторін, і особливо, звісно, для України, без сумніву".

Утім, він визнає, що постає питання, чи росіяни ставляться серйозно до можливості укладення угоди.

"І будемо сподіватися, що так і буде з їх сторони. І я знаю, що американський президент робить усе можливе зі своєю командою, щоб покласти край цій жахливій війні, і я вдячний їм за це. Він єдиний, хто може це зробити, але минула ніч - це був дуже поганий сигнал", - наголосив Рютте.

Чи в курсі США - думка Рютте

Також у генерального секретаря НАТО запитали, чи буде він особисто інформувати президента США Дональда Трампа про те, що ініціатор війни Володимир Путін порушив обіцянку не атакувати Україну у час сильних зимових морозів.

Як зазначив Рютте, він завжди тактовний під час своїх спілкувань з іншими лідерами.

"Але я абсолютно впевнений, що американці це помітили. Вони бачать, що сталося. Вони це почують. Вони також сприйматимуть це так, як є. І це знову ж таки - це напад на невинних цивільних, на цивільну інфраструктуру, а це, на мою думку, є неприйнятним", - наголосив генсек.

Він підкреслив, що такі обстріли росіян не мають нічого спільного з бажанням здобути "перемогу у війні" або з веденням війни, яку Росія розпочала неспровоковано у лютому 2022 року.

На його думку, такими діями Росія не може зламати волю українців, і масові обстріли не спрацьовують. Рютте наголосив:

"Це лише зміцнює вашу рішучість продовжувати боротьбу та довести цю роботу до міцного миру. Ви все ще абсолютно непохитні".

Він переконаний, що немає причини масовано обстрілювати мирне цивільне населення. Але якщо росіяни думають, що це якимось чином зламає рішучість України, то це не так.

"Тож, припиніть це робити. Очевидно, що це моє послання росіянам", - наголосив Рютте.

Удар РФ по Україні 3 лютого

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що попросив Путіна впродовж тижня не бити по Україні. Водночас, російські загарбники порушили це прохання президента США.

Цієї ночі Росія запустила рекордну кількість балістичних ракет. Усього було запущено 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких - це "Шахеди". Для цієї атаки Росія застосувала рекордну кількість балістичних ракет.

