РФ пошкодила найбільшу ТЕЦ Харкова та підстанції: у місті оголосили надзвичайну ситуацію

Частина обладнання на Харківській ТЕЦ-5 та електропідстанціях Харківська і Залютино зазнала серйозних руйнувань.

В ніч на 3 лютого російські окупанти завдали масованого удару по Харкову та Харківській області. В результаті обстрілу пошкоджено критично важливі об'єкти Харківської ТЕЦ-5, а також електропідстанції Харківська та Залютино.

Харківська міська рада повідомила в Telegram з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, що в місті оголошено надзвичайну ситуацію. Він розповів, що частина обладнання на Харківській ТЕЦ-5 та електропідстанціях Харківська і Залютине зазнала серйозних руйнувань.

Також Терехов заявив, що зараз припинено теплопостачання 929 об'єктів, з яких 853 - житлові будинки. За його словами, 105 тисяч абонентів залишилися без опалення.

Відео дня

"Відсутність опалення та порушення стабільної роботи систем життєзабезпечення в зимовий період становить реальну загрозу життю і здоров'ю людей, насамперед дітей, літніх людей і маломобільних громадян", - підкреслив мер Харкова.

Раніше Терехов повідомив у своєму Telegram-каналі, що через ворожий обстріл у Харкові доведеться злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ.

"Я розумію, наскільки це важко при двадцятиградусному морозі. Але безпрецедентна атака ворога на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту. Іншого виходу наші фахівці не бачать. У зв'язку з цим у місті цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності – там можна зігрітися, випити гарячі напої, зарядити свої гаджети. За необхідності будемо оперативно розгортати додаткові пункти обігріву", – додав мер міста.

РФ завдала найпотужнішого удару по енергетиці України з початку року - що відомо

Раніше в ДТЕК повідомили, що 3 лютого росіяни завдали найпотужнішого удару по енергетиці з початку 2026 року. Під ворожою атакою опинилися об'єкти генерації та розподілу електроенергії, включаючи ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву в Києві, Харкові та Дніпрі.

У ДТЕК зазначили, що також ракетами і дронами був атакований об'єкт компанії в Одеській області. В результаті атаки окупантів тисячі людей залишилися без світла.

"Енергосистема працює з серйозними обмеженнями. Енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати електропостачання постраждалих районів", - підкреслили в ДТЕК.

Вас також можуть зацікавити новини: