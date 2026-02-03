Зеленський пояснив, як російський обстріл вплине на майбутні переговори в Абу-Дабі

За його словами, РФ накопичувала ракети і дрони, аби завдати масованого удару по Україні.

Президент України Володимир Зеленський відстоює позицію, що треба продовжувати вести діалог з російською стороною за участі США щодо пошуків шляхів припинення війни. Але українська сторона здаватися не збирається. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві.

Перші переговори в Абу-Дабі відтермінували російський масований удар

Зокрема, глава держави відповів на питання, чи нічний обстріл Росією і зрив нею "енергетичного перемир’я" вплине на позицію української переговорної групи, яка в Абу-Дабі 4-5 лютого зустрічатиметься з делегаціями США та РФ.

Як повідомив Зеленський, після перших переговорів в Абу-Дабі, які відбулися 23-24 січня, американська сторона наприкінці зустрічі запропонувала здійснити такі кроки з деескалації, а саме: не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Якщо чесно, вони порушували питання і не бити по іншій критичній інфраструктурі. Так. Але ми з вами бачили, що і по залізниці були удари, тощо", - сказав Зеленський.

За його словами, на думку американців ударів по енергетиці мало не бути впродовж цілого тижня.

Водночас, як зауважив Зеленський, сьогодні російські загарбники під час атаки запустили 71 ракету і 450 дронів, з яких тільки "Шахедів" було 450. Президент наголосив:

"Якщо ви подивитесь на той ударний комплект, який Росія хотіла застосувати якраз в момент, коли минулий раз закінчилась перемовини в Абу-Дабі, - то, в принципі, було всього менше. І що вони зробили? Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів, і в найхолодніші дні вдарили. Тобто, я би не сказав, що нам хтось щось подарував".

При цьому, глава держави вважає дуже слушною пропозицією ідею президента США Дональда Трампа не бити по енергетиці. Зеленський зазначив, що Трамп запропонував продемонструвати всьому світові і нашим суспільством, що здійснюються кроки з деескалації. І це відбувається у період від першої зустрічі до наступної.

"І так воно і повинно було бути, щоб була наступна зустріч, а далі продовжували сторони говорити про інші шляхи деескалації, як ми бачимо закінчення війни", - сказав Зеленський.

При цьому, зустріч, яка відбудеться 4-5 лютого, спочатку планувалася на 1 лютого, але відтермінування відбулося не через Україну.

"Зустріч була відтермінована по причинам, які прийшли з інших сторін. І, тобто, на наш погляд, демонстрація деескалації повинна була би продовжуватись", - сказав Зеленський.

Водночас, у зв’язку з російським нічним обстрілом, це не було продовжено.

"І я ще раз кажу, що це не подарунок, бо вони вдарили в півтора рази більшим пакетом ракет і дронів, ніж могли би на той момент", - додав Зеленський.

Плани переговорної команди України на наступні переговори а Абу-Дабі

"Безумовно, ми будемо підтримувати, якщо будуть аналогічні пропозиції від американців - ми будемо підтримувати деескалаційні кроки", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, як зазначив президент, українська команда в Абу-Дабі має отримати інформацію від російської сторони щодо озвучених раніше позицій від України та США. Бо у січні російська делегація поїхала донести Володимиру Путіну почуту інформацію про позицію України та позицію США. Він сказав:

"Поїхала, розуміючи позицію України, розуміючи позицію Сполучених Штатів Америки, яка поїхала тоді до свого лідера і повернеться зараз з якоюсь реакцією. І, в принципі, цей feedback і будуть обговорювати сторони".

Українська делегація буде на зв’язку з Зеленським, аби інформувати про російську позицію.

"Вони зі мною з'єднаються, почуємо: що вони [росіяни] привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона", - наголосив Зеленський.

Як зазначив президент, українська переговорна команда знає, що "треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається".

Переговори з РФ в Абу-Дабі

Як повідомляв УНІАН, Зеленський переконаний у тому, що досягти достойного і тривалого миру реально, тож Україна готова до відповідних кроків.

Зокрема, на цьому тижні, 4-5 лютого, в Абу-Дабі відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії.

Після переговорів, які відбулися в ОАЕ 23-24 січня, провідні західні медіа писали, що питання майбутнього щодо Донбасу залишається невирішеним. США готові надати гарантії безпеки Україні лише після підписання мирної угоди з Росією. При цьому, в Сполучених Штатах відстоюють позиці, що Україна має вивести війська з тої частини Донеччини, які російські загарбники не можуть окупувати силою.

