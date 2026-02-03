'Тиск США на Путіна не працює': сенатор Грем закликав передати 'Томагавки' Україні

За словами сенатора, "Томагавки" допоможуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Тиск, який США чинять на російського диктатора Володимира Путіна, щоб посадити його за стіл мирних переговорів, не працює. Про це написав сенатор Ліндсі Грем на своїй сторінці в соцмережі X.

"Очевидно, що тиск, який ми чинимо на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів і припинив масовані атаки на Україну, не працює. Ідея президента Трампа переслідувати покупців путінської нафти, які підтримують його військову машину, повинна бути реалізована США і Європою", - підкреслив він.

Грем заявив, що президент США Дональд Трамп завдав серйозної шкоди економіці РФ, переслідуючи нафтові компанії і нафтопереробні заводи. Він нагадав, що нещодавно Індія пообіцяла припинити купувати російську нафту.

Відео дня

"Індія тепер купує значно менше російської нафти, і якщо інші великі покупці наслідуватимуть її приклад, це допоможе покласти край цій кривавій бійні", - зазначив сенатор.

Крім того, Грем закликав Трампа розпочати процес постачання Україні ракет "Томагавк". За його словами, ця зброя допоможе змінити ситуацію на полі бою і змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

"У найближчі дні і тижні ми повинні посилити тиск на Путіна. Будь-які переговори, які будуть сприйняті як надмірна винагорода за агресію, призведуть до катастроф у всьому світі. Зворотне також вірно. Якщо переговори призведуть до створення вільної, сильної і незалежної України, яка була змушена піти на поступки, то світ стане набагато більш стабільним", - резюмував сенатор.

"Томагавки" для України - важливі новини

Нагадаємо, що 17 жовтня 2025 року президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що сподівається на те, що російсько-українську війну вдасться припинити без поставок ракет "Томагавк" Києву. За його словами, ці ракети потрібні США.

Пізніше віце-президент США Джей Ді Венс пояснив позицію Трампа щодо "Томагавків" для України. Він говорив, що президент США ще не прийняв остаточного рішення щодо передачі цих далекобійних ракет.

Венс підкреслив, що США продовжують аналізувати можливості постачання зброї Києву і остаточне рішення з цього питання буде приймати особисто Трамп.

Вас також можуть зацікавити новини: