Майбутній флагман Samsung Galaxy отримає унікальну систему розпізнавання обличчя

Система дозволить смартфону з рекордно високою точністю розпізнавати обличчя свого власника, не займаючи при цьому багато місця.

На початку 2027 року очікується вихід Samsung Galaxy S27 Ultra – флагмана, який, за словами інсайдерів, отримає просунуту систему розпізнавання обличчя Polar ID, що перевершує за якістю Face ID від Apple.

За даними Android Headlones, система буде покладатися на поляризоване світло замість традиційного 3D-сканування і приблизно на 50% компактніша за існуючі рішення, що дозволить зберегти мінімалістичний дизайн з невеликим отвором під селфі-камеру.

Принцип її дії полягає в наступному: при погляді на смартфон система випромінює інфрачервоне світло, а спеціальний датчик одночасно фіксує зображення та дані про поляризацію. Завдяки цьому система може відрізняти біологічні тканини від неорганічних матеріалів, а вся процедура займає близько 180 мілісекунд.

Технологія розробляється спільно з компанією Metalenz і, за інформацією джерела, зможе функціонувати навіть крізь сонцезахисні окуляри та медичні маски. До того ж, її неможливо буде обдурити за допомогою фотографії або 3D-маски обличчя.

Довгий час виробники смартфонів стикалися з компромісом: висока надійність біометрії зазвичай вимагала масивної "чубчика" або складного набору датчиків. Якщо інформація підтвердиться, Polar ID в Galaxy S27 Ultra не тільки перевершить Face ID за точністю, але і займе значно менше місця.

Раніше з'явилася інформація, що Samsung готує для Galaxy S27 Ultra велике оновлення камер. Тоді як Galaxy S26 Ultra, який покажуть у лютому 2026 року, отримає лише незначний апгрейд.

Раніше в мережу просочилися європейські ціни на смартфони Samsung Galaxy S26. І якщо інформація вірна, то всі моделі, крім Ultra, помітно подорожчають.

