Макрон зробив заяву щодо відновлення переговорів між Європою та РФ

Ці переговори мають бути узгоджені з президентом України Володимиром Зеленським.

Триває підготовча робота для відновлення прямих переговорів між Європою та Росією щодо війни в Україні, заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Politico.

"Це має бути підготовлено, тому зараз тривають технічні обговорення з підготовки до цього. Важливо, щоб європейці відновили власні канали зв'язку, це готується на технічному рівні", - сказав Макрон

Він також наголосив, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним мають бути узгоджені з президентом України Володимиром Зеленським та його "головними європейськими колегами", наполягаючи на ролі так званої "коаліції охочих", яка об’єднує країни-однодумці, що підтримують Україну.

Водночас президент Франції зазначив, що продовжуючи бомбардування України, Росія не виявляє жодної готовності до переговорів щодо мирної угоди.

"Перш за все, сьогодні ми продовжуємо підтримувати Україну, яка перебуває під бомбами, в холоді, під час нападів росіян на мирних жителів та енергетичну інфраструктуру України, що є неприпустимим і не демонструє справжньої готовності до переговорів про мир", - зазначив він.

Макрон і Україна - останні новини

Як повідомлялося, нещодавно Франція відпустила раніше затриманий танкер російського "тіньового флоту". У телефонній розмові 29 січня французький президент Еммануель Макрон заявив українському колезі Володимиру Зеленському, що на це довелося піти через вимоги французького законодавства.

За словами українського президента, Макрон пообіцяв внести зміни у французьке законодавство, аби в майбутньому такі танкери залишалися під арештом.

Також у січні поточного року президент Франції заявив, що після припинення вогню в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів", але воювати вони не будуть.

"Тисячі французьких солдатів можуть бути направлені для підтримки миру в Україні після припинення вогню. Після підписання мирної угоди ми хочемо, по-перше, надати зображення і дані спостережень (...), по-друге, ми братимемо участь у відновленні української армії, і по-третє, ми продемонстрували свою готовність бути розгорнутими у складі цих багатонаціональних сил. Це не сили, які ми зобов'язуємося брати участь у бойових діях. Це сили забезпечення після підписання мирної угоди", - сказав він.

