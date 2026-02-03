Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 4 лютого

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,95 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 4 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,19 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 22 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також дещо послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,95 гривні за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,26/43,29 грн/дол., а євро - 51,04/51,036 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 3 лютого подорожчав на 13 копійок і становив 43,30 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,80 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 15 копійок і складав 51,35 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,60 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подорожчав на 25 копійок і становив 43,35 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 10 копійок і становив 51,40 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,75 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

