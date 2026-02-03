Топ-10 країн, в які туристи хочуть повертатися найбільше: перше місце ви точно не вгадаєте

Ці країни настільки западають у душу, що туристи планують наступний візит ще дорогою в аеропорт.

Є місця, настільки насичені враженнями – від магнетичних міст і неймовірних пейзажів до кухні, яку неможливо "скуштувати за один раз", – що ще до від’їзду з них уже починаєш мріяти про повернення.

Щоб з’ясувати, які країни залишають у туристів найсильніше бажання приїхати знову, компанія SCS Chauffeurs, що надає послуги люксового трансферу з аеропортів, проаналізувала понад 8 тисяч онлайн-відгуків і голосів підтримки. На основі цих даних визначили напрямки, які мандрівники найчастіше готові рекомендувати іншим і планують відвідати повторно, пише TimeOut.

Скарби півострова Оса та "чисте життя"

Зазначається, що перше місце з 895 згадками та голосами посіла Коста-Рика. Ця центральноамериканська країна регулярно потрапляє до списків найкращих напрямків для подорожей у 2026 році. Її північний регіон давно відомий популярним бекпекерським маршрутом, який пролягає від Сан-Хосе до хмарного лісу Монтеверде, пляжного Тамаріндо та національного парку Мануель-Антоніо.

Втім, у Коста-Риці є й менш відомий регіон, який з вересня стабільно очолює рейтинг найбільш недооцінених напрямків світу – півострів Оса. Редакторка розділу подорожей Time Out Ґрейс Бірд, яка нещодавно побувала в цьому дикому та віддаленому регіоні, назвала його "однією з найкращих еко-пригод у світі".

За її словами, Оса знаходиться "за багато миль – як у буквальному сенсі, так і з погляду туристичної інфраструктури – від добре протоптаних маршрутів на півночі країни". Водночас ті, хто шукає справжню "pura vida" – національний девіз Коста-Рики, що означає "чисте життя", – знайдуть її саме тут, у Сан-Віто, унікальній гірській громаді на глибокому півдні країни.

Хто ще у трійці лідерів

Друге місце в рейтингу посіла Італія, третє – Японія. Обидві країни, зазначають автори дослідження, цілком заслуговують на повторні подорожі. Мандрівникам радять звернути увагу на менш відомі міста Японії, а також на ключові напрямки Італії, які варто відвідати цього року.

Топ-10 країн, куди туристи найчастіше хочуть повернутися:

Коста-Рика Італія Японія Велика Британія Португалія Об’єднані Арабські Емірати Індія Нова Зеландія Ірландія Ісландія

