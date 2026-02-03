Топ-10 країн, в які туристи хочуть повертатися найбільше: перше місце ви точно не вгадаєте

Є місця, настільки насичені враженнями – від магнетичних міст і неймовірних пейзажів до кухні, яку неможливо "скуштувати за один раз", – що ще до від’їзду з них уже починаєш мріяти про повернення.
Щоб з’ясувати, які країни залишають у туристів найсильніше бажання приїхати знову, компанія SCS Chauffeurs, що надає послуги люксового трансферу з аеропортів, проаналізувала понад 8 тисяч онлайн-відгуків і голосів підтримки. На основі цих даних визначили напрямки, які мандрівники найчастіше готові рекомендувати іншим і планують відвідати повторно, пише TimeOut.
Скарби півострова Оса та "чисте життя"
Зазначається, що перше місце з 895 згадками та голосами посіла Коста-Рика. Ця центральноамериканська країна регулярно потрапляє до списків найкращих напрямків для подорожей у 2026 році. Її північний регіон давно відомий популярним бекпекерським маршрутом, який пролягає від Сан-Хосе до хмарного лісу Монтеверде, пляжного Тамаріндо та національного парку Мануель-Антоніо.
Втім, у Коста-Риці є й менш відомий регіон, який з вересня стабільно очолює рейтинг найбільш недооцінених напрямків світу – півострів Оса. Редакторка розділу подорожей Time Out Ґрейс Бірд, яка нещодавно побувала в цьому дикому та віддаленому регіоні, назвала його "однією з найкращих еко-пригод у світі".
За її словами, Оса знаходиться "за багато миль – як у буквальному сенсі, так і з погляду туристичної інфраструктури – від добре протоптаних маршрутів на півночі країни". Водночас ті, хто шукає справжню "pura vida" – національний девіз Коста-Рики, що означає "чисте життя", – знайдуть її саме тут, у Сан-Віто, унікальній гірській громаді на глибокому півдні країни.
Хто ще у трійці лідерів
Друге місце в рейтингу посіла Італія, третє – Японія. Обидві країни, зазначають автори дослідження, цілком заслуговують на повторні подорожі. Мандрівникам радять звернути увагу на менш відомі міста Японії, а також на ключові напрямки Італії, які варто відвідати цього року.
Топ-10 країн, куди туристи найчастіше хочуть повернутися:
- Коста-Рика
- Італія
- Японія
- Велика Британія
- Португалія
- Об’єднані Арабські Емірати
- Індія
- Нова Зеландія
- Ірландія
- Ісландія
Світовий туризм - останні новини
Нагадаємо, автори Lonely Planet, які проживають в Італії, назвали свої улюблені недооцінені місця для відпочинку в країні. Серед місць, які обожнюють місцеві жителі, зокрема, вулканічний архіпелаг Кампі Флегрей на захід від Неаполя.
Це місце відоме унікальним сейсмічним явищем, яке називається брадисейсмом, – постійним потоком магми під поверхнею, що рухає землю подібно до хвиль.
Крім того, УНІАН також повідомляв, що було названо найпереповненіше місце у світі. Можливість побачити найзнаковіші пам'ятки світу зблизька залишається одним з найбільших задоволень від подорожі за кордон. Але це задоволення може дещо зменшитися, коли вас оточують натовпи інших туристів.