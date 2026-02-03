Жителі Італії назвали свої улюблені недооцінені місця для відпочинку в країні

Поки переповнені італійські міста на кшталт Рима чи Венеції вводять нові обмеження для туристів, в країні ще є чимало чудових регіонів, де навпаки раді гостям.
Автори видавництва Lonely Planet, які проживають в Італії, назвали свої улюблені недооцінені місця для відпочинку в країні, які туристам варто взяти до уваги в 2026 році.
"Коли італійцям потрібен відпочинок, вони зазвичай вирушають в гори або на залиті сонцем узбережжя, щоб освіжитися. Тут шість авторів Lonely Planet, які проживають в Італії, розповідають про місця, куди вони втікають влітку, щоб насолодитися простими радощами, такими як плавання, піші прогулянки, смачна їжа і культурні пам'ятки, без натовпів туристів", – зазначають автори добірки.
6 недооцінених місць, які обожнюють місцеві жителі
1. Флегрейські поля
Вірджинія ДіГаетано, яка живе в Римі, любить відвідувати вулканічний архіпелаг Кампі Флегрей на захід від Неаполя.
"Місцеві жителі дуже пишаються Кампі Флегреї і зроблять все можливе, щоб ви відчули себе бажаним гостем. Тут панує справжнє почуття спільності та сім'ї, ти почуваєшся як вдома. Кампі Флегреї відомі унікальним сейсмічним явищем, яке називається брадисейсмом, – постійним потоком магми під поверхнею, який рухає землю подібно до хвиль. Я відчувала там багато поштовхів, але кожне місто до цього готове, і кожен місцевий житель – експерт, тому я знаю, що я в надійних руках", – ділиться вона враженнями.
При цьому автор особливо радить відвідати Байя-Соммерса, щоб побачити прекрасно збережені римські вілли в єдиному в світі підводному археологічному парку.
2. Генуя
Американський автор Кевін Рауб, який живе в Болоньї, любить Геную за її автентичність.
"Перенасичені туристами місця Італії майже нестерпні з точки зору збереження автентичності, але ця колишня морська республіка – незаслужено забутий аутсайдер. Середньовічний центр історичного порту – це багате полотно з щільних вулиць і каруджі – вузьких середньовічних лігурійських провулків – наповнених портовим життям, чудовою гастрономією, торговцями з багатовіковою історією, повіями, приїжджими і ремісниками. Це справжнє італійське місто, яке не знає, як догодити заможним туристам", – розповідає він.
При цьому гурманам він радить спробувати в Генуї рідкісне блюдо манділлі де Саеа (тонкі шаруваті листи пасти, складені один на одного і рясно змащені песто), яке часто подають за спеціальною пропозицією в La Cantina Clandestina. Щоб спробувати знамениту генуезьку фокаччу, варто відправитися в пекарню Antico Forno della Casana, заховану у вузькому провулку.
3. Гаета
Італійська журналістка Федеріка Бокко вибирає для пляжного відпочинку затишне приморське містечко Гаета.
"Мені пощастило жити в Римі, але я сумую за багатьма речами з Неаполя, місця, де я виросла, включаючи море і теплоту місцевих жителів. Якимось чином я знайшла і те, і інше на півдорозі між двома містами, в приморському містечку Гаета. Хоча адміністративно Гаета є частиною Лаціо, вона випромінює неповторну енергію Кампанії. Море тут чудове, морепродукти чудові, а місцеві жителі розмовляють неаполітанським діалектом (і вболівають за футбольну команду "Наполі"). Це майже як вдома", – зазначає вона.
4. Гарфаньяна, Тоскана
Автор путівників Анджело Зінна з Флоренції обожнює цей район на півночі Тоскани, відомої покритими виноградниками пагорбами, скарбами епохи Відродження і середньовічними селами.
"Мало хто з відвідувачів знає, що крім мистецтва, вина і мальовничих сільських пейзажів, регіон може похвалитися ланцюгом суворих вершин, де на вас чекають чудові можливості для піших прогулянок. Район Гарфаньяна на півночі Тоскани є домом для Регіонального парку Апуанських Альп – багатого на мармур природного заповідника, пересіченого крутими, важкодоступними стежками, які місцеві жителі люблять долати у вихідні", – зазначає він.
Особливо експерт радить здійснити підйом на гору Монте-Тамбура (1891 м) історичним маршрутом Віа Ванделлі, який колись з'єднував міста Модена і Масса. Це вимагає певної витривалості, але на вершині на туристів чекають захоплюючі краєвиди на середземноморське узбережжя і Апенніни, що розділяють Тоскану і Емілію-Романью.
5. Вальсезія, П'ємонт
Письменниця з Турина Бенедетта Геддо називає одним зі своїх улюблених регіонів для гірського відпочинку в Італії саме Вальсезію, розташовану в найпівнічнішій частині провінції Верчеллі в П'ємонті вздовж річки Сезія. Вона знаходиться в тіні Монте-Рози, другої за висотою вершини Альп, а це означає, що куди б ви не подивилися, вас оточують приголомшливі краєвиди.
"Незалежно від того, чи приїжджаєте ви на літній відпочинок на природі з пішими прогулянками, велопрогулянками і водними видами спорту, чи на зимовий відпочинок на снігу на одному з курортів гірськолижного району Монтероза, Вальсезія пропонує спокійний, розслаблюючий темп життя. Чарівне місто Варалло пропонує безліч зручностей, включаючи ресторани, бари, пляж на березі річки, художню галерею і Сакро Монте ді Варалло, середньовічний монастирський комплекс, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відомий своїм символічним значенням, вмілою інтеграцією в навколишню природу і зберіганням важливих творів мистецтва", – розповідає вона.
6. Північно-східна Сицилія
Перекладачка і письменниця з сицилійського Ріпосто Сара Мостаччо каже, що Північно-східна Сицилія пропонує чудовий вибір гір, середньовічних сіл і прекрасних пляжів, до яких легко дістатися на машині. Цей менш відвідуваний туристами куточок Сицилії розташований навколо гір Неброди.
"Влітку я люблю здійснювати піші прогулянки сицилійським лісом Боско ді Малаботта, красивою і чарівною природною зоною. Зазвичай я зупиняюся в Монтальбано Елікона, чудовому середньовічному селі, над яким височить швабсько-арагонський замок. Мені подобається бродити вузькими вуличками села, відкриваючи для себе маленькі церкви і барокові дверні прорізи по дорозі. Для пляжного відпочинку проїдьте 30 хвилин на північ до Тіндарі на Тірренському узбережжі. Тут ви знайдете приголомшливі озера Марінелло і пляжний заповідник з кришталево чистою водою, що ідеально підходить для купання. З вершини скелі, в святилищі Мадонни дель Тіндарі, відкривається захоплюючий краєвид на озера. Неподалік можна оглянути добре збережені руїни стародавнього Тіндарі з його вражаючим грецьким театром, який служить нагадуванням про багату історію острова", – поділилася експерт.
