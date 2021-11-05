При цьому ціни на дизельне пальне трохи знизилися.

Роздрібні мережі АЗС в Україні з 29 жовтня по 5 листопада відкоригували ціни на бензини і дизельне пальне.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", пише enkorr.

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 20 коп./л, до 33,49 грн/л, при цьому дизельне пальне в цих мережах подешевшало на 17 коп./л, до 31,90 грн/л.

На станціях Shell бензин марок А-92 і А-95 подорожчав на 10 і 20 коп./л, до 32,59 і 33,40 грн/л відповідно. При цьому дизельне пальне в мережі подешевшало на 17 коп./л, до 31,90 грн/л.

У мережі SOCAR на 5 коп./л, до 33,25 грн/л, подорожчала тільки марка А-95. На KLO і "Паралель" бензин цієї марки подорожчав на 10 коп./л і 20 коп./л відповідно.

"Овіс" підняв ціни на бензини на 24 коп./л, до 31,80 грн/л за А-92 і до 32,46 грн/л — за А-95. На 20 коп./л подорожчали бензин марки А-95 і дизельне пальне на станціях UPG.

Водночас такі мережі, як "Автотранс", "Рур Груп" і Mango, знизили вартість ДП в межах 10-50 коп./л.

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Як повідомляв УНІАН, 14 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне. Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

3 листопада Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 20 копійок - до 28,40 грн за літр. Водночас вартість дизельного пального, після підвищення протягом жовтня на 1,12 грн за літр, знизилася на 17 копійок - до 24,90 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину на початок листопада не повинна перевищувати 33,40 грн за літр, дизпального – 31,90 грн за літр.

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Автор: Ганна Бредіхіна