Споживча інфляція у вересні в річному вираженні сягнула 11%.

В Україні ціни на скраплений газ для автомобілів, бензин А-92, А-95 та дизельне пальне у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 38,7%, 22,4%, 20,8% та 17,5% відповідно.

Про це повідомляє Державної служби статистики.

Відповідно до оприлюднених даних, якщо в грудні минулого року скраплений газ для автомобілів коштував 12,71 грн за літр, то у вересні 2021 року його ціна складала 17,63 грн за літр (подорожчав з початку року на 38,7 %).

Якщо в грудні минулого року бензин А-92 і А-95 в середньому коштував 23,82 і 24,96 грн за літр, то у вересні 2021 року ціна складала 29,15 та 30,15 грн за літр (ціна зросла з початку року на 22,4% і 20,8% відповідно).

Читайте такожВ автосалонах черга до літа: в Україну перестали завозити нові автомобілі (відео)В грудні минулого року дизельне пальне в середньому коштувало 24,05 грн за літр, а у вересні – 28,26 грн за літр (подорожчало на 17,5%).

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року – становила 11%, а в липні та серпні була на рівні 10,2%.

Довідка УНІАН. 14 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який має їх надавати Міністерству економіки не пізніше третього числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпальне повинні бути оприлюднені до п’ятого числа кожного місяця.

Автор: Богдан Слуцький