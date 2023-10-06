Він зазначив, що Каховске водосховище стрімко заростає молодими деревами, перетворюючись на найбільший природний ліс Степової зони України.

Наразі існують всі передумови для відновлення на місці колишнього Каховського водосховища Великого Лугу, найбільшого природного лісу Степової зони України, розповів у статті для "Української правди" голова ГО "Українська природоохоронна група" Олексій Василюк.

Він нагадує, що слово "луг" в українській мові означає заплавний ліс біля річки, в той час, коли "лука" – це волога трав'яна екосистема біля річки або у перезволожених регіонах.

"У російській мові є лише "луг", що означає українську "луку". Тож за час існування водосховищ і русифікації, ми вже й призабули що Великий Луг – це ліс", - зазначає еколог.

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Він зазначає, що за три місяці з катастрофи дно Каховського водосховища почало стрімко заростати молодими деревами – тополями і вербами. Саме ці види дерев століттями росли вздовж Дніпра і пристосовані для життя в цих умовах.

"Як так сталось? Схоже, Господь таки любить Україну і навіть в умовах такого безпрецедентного теракту (а й дійсно це найбільша в історії катастрофа на ГЕС і найбільший теракт із залученням дамб на річках), нам все ж пощастило. Саме в цей час, на початку червня, верби та тополі масово розсівають своє насіння. Мільярди насінин летять з потоками вітру в усі боки і ось, потрапивши на поверхню водосховища, яке саме стрімко втрачало воду, рівномірно розподілились хвилями по зволоженому субстрату. Вистачило трьох місяців, щоб в деяких місцях молоді дерева вже досягли висоти людського зросту. Годі уявити, який ліс буятиме тут за рік", - пише еколог.

Він зазначає, що дно колишнього водосховища більше не загрожує стати пустелею, як про це раніше говорилося, а неймовірно швидкими темпами перетворюється на величезний молодий ліс. Площа території, що зараз заростає лісом фактично дорівнює всій площі лісів Херсонської і Запорізької областей.

Еколог зазначає, що через декілька років, коли стане можливим гіпотетичне повторне наповнення водосховища водою, це вже буде кількарічний ліс з мільярда дерев. Тому можливо, варто розглянути не питання відновлення Каховської ГЕС, а збереження Великого Лугу.

Теракт на Каховському водосховищі

6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, в результаті чого десятки населених пунктів як на підконтрольній, так і на окупованій території Херсонської та Миколаївської областей були затоплені.

Після руйнування дамби Каховське водосховище обміліло, глибина знизилася приблизно на 14 м.

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