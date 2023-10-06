Наразі існують всі передумови для відновлення на місці колишнього Каховського водосховища Великого Лугу, найбільшого природного лісу Степової зони України, розповів у статті для "Української правди" голова ГО "Українська природоохоронна група" Олексій Василюк.
Він нагадує, що слово "луг" в українській мові означає заплавний ліс біля річки, в той час, коли "лука" – це волога трав'яна екосистема біля річки або у перезволожених регіонах.
"У російській мові є лише "луг", що означає українську "луку". Тож за час існування водосховищ і русифікації, ми вже й призабули що Великий Луг – це ліс", - зазначає еколог.
Він зазначає, що за три місяці з катастрофи дно Каховського водосховища почало стрімко заростати молодими деревами – тополями і вербами. Саме ці види дерев століттями росли вздовж Дніпра і пристосовані для життя в цих умовах.
"Як так сталось? Схоже, Господь таки любить Україну і навіть в умовах такого безпрецедентного теракту (а й дійсно це найбільша в історії катастрофа на ГЕС і найбільший теракт із залученням дамб на річках), нам все ж пощастило. Саме в цей час, на початку червня, верби та тополі масово розсівають своє насіння. Мільярди насінин летять з потоками вітру в усі боки і ось, потрапивши на поверхню водосховища, яке саме стрімко втрачало воду, рівномірно розподілились хвилями по зволоженому субстрату. Вистачило трьох місяців, щоб в деяких місцях молоді дерева вже досягли висоти людського зросту. Годі уявити, який ліс буятиме тут за рік", - пише еколог.
Він зазначає, що дно колишнього водосховища більше не загрожує стати пустелею, як про це раніше говорилося, а неймовірно швидкими темпами перетворюється на величезний молодий ліс. Площа території, що зараз заростає лісом фактично дорівнює всій площі лісів Херсонської і Запорізької областей.
Еколог зазначає, що через декілька років, коли стане можливим гіпотетичне повторне наповнення водосховища водою, це вже буде кількарічний ліс з мільярда дерев. Тому можливо, варто розглянути не питання відновлення Каховської ГЕС, а збереження Великого Лугу.
Теракт на Каховському водосховищі
6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, в результаті чого десятки населених пунктів як на підконтрольній, так і на окупованій території Херсонської та Миколаївської областей були затоплені.
Після руйнування дамби Каховське водосховище обміліло, глибина знизилася приблизно на 14 м.