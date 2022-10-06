Варто очікувати зростання цін на 20%.

Восени підвищуються тарифи на газ для промислових підприємств.

Як зазначив експерт з питань енергетики Юрій Корольчук в ефірі програми "Аргумент", це призведе до зростання вартості продуктів в Україні.

"Промисловість, яка споживала газ, вона в основному експортувала товари. Це послаблює конкурентність товару українського на зовнішніх ринках. Для внутрішнього споживача це позначиться [на таких продуктах як] той самий хліб, молочна продукція – найперше, що людина в магазині купує. М'ясна продукція теж. Але очікувати зростання в рази не варто, десь 20%. Плюс інфляція. Ця ціна на газ підштовхне теж ціни на харчові продукти", – говорить Корольчук.

Водночас експерт каже, що рішення підняти тариф було правильним.

"Нічого хорошого в цьому немає. Але рішення іншого в принципі не було, щоб зберегти тарифи для населення на газ, електроенергію. Навіть якби підвищили тарифи, впала б оплата. Вона і так знаходиться у воєнний час... Коли 50% у війну платять, це вже добре, але так впала б ще нижче", – зазначає він.

Тарифи на газ в Україні

Нагадаємо, в Україні заморозили тарифи на газ, тепло і гарячу воду. Постачальникам природного газу заборонили будь-яким чином змушувати побутового споживача до оплати заборгованості.

У серпні президент Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Так, протягом воєнного стану і 6 місяців після його завершення в Україні не зміняться ціни на газ, теплопостачання і гарячу воду.

Ціна газу для побутових споживачів України протягом опалювального сезону не зміниться. Тариф 7,96 гривень за кубометр діятиме до 1 травня наступного року. Але вартість газу для бізнесу зросте на третину, приблизно з 45 до 60 гривень за кубометр.

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