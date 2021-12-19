У суботу він виявився в кілька разів менше середньодобових показників грудня.

Поставки російського природного газу до Німеччини по газопроводу Ямал-Європа знову знизилися в неділю після короткочасного підвищення в порівнянні з суботніми рівнями.

Як повідомляє "Голос Америки", про це свідчать дані німецького газотранспортного оператора Gascade.

До середини дня потік через точку обліку "Мальнов" на кордоні Німеччини і Польщі знизився до приблизно 370 тисяч кіловат-годин в годинному обчисленні з рівня трохи більше 4 мільйонів кіловат-годин, який короткий час спостерігався протягом дня.

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Прокачування по одному з головних маршрутів поставок російського газу в Європу продовжувало падати в порівнянні з суботнім рівнем, який склав близько 1,2 мільйона кіловат-годин – при тому, що середні показники грудня становили 9-12 мільйонів кіловат-годин.

Поки неясно, чому обсяги постачання газу скоротилися. У "Газпромі" не відповіли на прохання про коментар.

Поставки російського газу в Європу тісно пов'язані з рівнем газу в сховищах "Газпрому" всередині країни. На цьому тижні компанія почала піднімати газ зі своїх підземних сховищ в Центральній Росії, а пік споживання очікується через місяць.

"Газпром" постачає газ до Європи за кількома маршрутами і бронює додаткові потужності понад обсяги, передбачені твердими контрактами, на аукціонах на поставки через Україну і через Ямальський газопровід до Німеччини.

"Газпром" не забронював додаткових поставок через газопровід Ямал-Європа на грудневому аукціоні і час від часу замовляє невеликі експортні потужності на щоденних аукціонах, коли бачить запити від Клієнтів.

Як повідомляв УНІАН, спотові ціни на газ в Європі на січень станом на 16 грудня перевищили 1,7 тис. доларів за тисячу кубометрів.

Зростання ціни відбувається на тлі невиконання "Газпромом" обіцянки щодо збільшення обсягів закачаного газу в європейські сховища.

5 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис. дол. за тисячу кубів, що стало абсолютним рекордом.

Нагадаємо, ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

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Автор: Катерина Гірник