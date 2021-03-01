Зростання цін було пов'язане з необхідністю використовувати природний газ на енергоблоках ТЕС замість дешевшого вугілля.

Середньозважена ціна на електроенергію на ринку "доба вперед" для промисловості в лютому зросла до 1636 грн./ МВт-год порівняно з 1438 грн./ МВт-год у січні, за даними ДП "Оператор ринку".

Про це повідомляє "24 канал".

Зростання цін було пов'язане з необхідністю використовувати природний газ на енергоблоках ТЕС замість дешевшого вугілля, запаси якого виявилися вполовину менше критичного мінімуму.

Також електроенергія дорожчала через недовиробітки атомної генерації, у якої 2 енергоблоки знаходяться в середньому ремонті і 1 - в капітальному.

Фактором, що сприяє стабілізації ціни, став імпорт електроенергії, що не дозволив приватним енергокомпаніям підняти котирування ще вище.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради Андрій Жупанін запропонував парламенту звернутися до Антимонопольного комітету України з проханням розслідувати можливі антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів ринку генерації з метою створення дефіциту електроенергії та підняття її ціни.

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Автор: УНІАН