За словами Марченка, пошкодження енергосистеми комплексні та дуже важкі.

На тлі аварії на одному з енергетичних об’єктів в Одеській області енергосистема зазнала значних ушкоджень. Наразі давати якісь прогнози щодо завершення ремонту зарано.

"На одному з енергетичних об’єктів НЕК "Укренерго" виникла серйозна аварія, яка спричинила пожежу. Через це практично повністю був знеструмлений Одеській район та місто Одеса. Станом на зараз світла немає майже у 500 тисяч абонентів", - заявив голову Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram.

За його словами, в області були прийняті екстрені заходи для ліквідації наслідків аварії та відновлення роботи енергосистеми. Марченко провів розмову з прем’єр-міністром України та керівництвом Офісу президента.

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"За нашим проханням до Одеси терміново були відряджені міністр енергетики та голова "Укренерго". Разом з ними вже провів термінове засідання оперативного штабу з ліквідації аварії та подачі електроенергії до споживачів", - розповів глава Одеської ОВА.

Очікується, що до Одеської області впродовж доби буде доставлена певна кількість генераторів, які є в наявності не тільки у Міністерства енергетики, а й в ДСНС. Вони будуть задіяні для підключення критичної інфраструктури.

"Перші генератори чекаємо вже сьогодні ввечері... Пошкодження комплексні та дуже важкі, тож зараз давати якість прогнози щодо завершення ремонту поки зарано", - зазначив Марченко.

Станом на 18:13 в Одесі заживлено критичну інфраструктуру. Про це розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу в медіацентр Одеси.

"Зараз заживлена критична інфраструктура міста, зокрема системи водопостачання, водовідведення, теплозабезпечення" – сказав Кудрицький.

За його словами, разом з операторами "ДТЕК Одеські електромережі", Міненерго, іншими службами відпрацьовується можливість підключення критичної інфраструктури до автономних джерел. Це дозволить звільнити потужність для споживачів в місті й області. Наразі Укренерго фокусується на відновленні однієї з підстанцій Одещини.

Пожежа на енергооб'єкті в Одесі: актуальна інформація

Сьогодні вранці, 4 лютого, на одному з центральних об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району виникла пожежа. В результаті місто і частина прилеглих територій залишилися без світла.

В Укренерго пояснили, що масштабна аварія на підстанції, яка заживлює Одесу, сталася через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян

Пізніше стало відомо, що в Одесу на тлі аварії на підстанції завезуть всі потужні генератори, які є у Міністерства енергетики, а також газотурбінну електропідстанцію. Представники МЗС звернуться до Туреччини щодо додаткової підтримки для міста у вигляді плавучих електростанцій. В Одесі повинні працювати всі "Пункти незламності".

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