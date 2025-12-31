Новорічний подарунок: уряд обрав 'незалежних' членів наглядової ради 'Енергоатома'

Загалом уряд планує оновити наглядові ради 12 енергетичних компаній.

Кабінет міністрів України обрав чотирьох незалежних членів наглядової ради "Енергоатома", що стало реакцією на скандал із масштабними розкраданнями в енергетичній сфері.

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, відбір ще трьох членів наглядової ради від держави буде завершено на початку січня.

"Відбір проведено одноголосно. До складу комітету входять представники Уряду та незалежні спостерігачі - ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмен", - уточнила прем’єрка.

Таким чином, за словами Свириденко, незалежними членами наглядової ради будуть:

Руміна Велші - міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду. За словами прем’єрки, вона працює понад 40 років у галузі. Очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів. Лаура Гарбенчуте-Бакієне - фахівчиня з фінансів, аудиту й управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі. Має понад 25 років досвіду. Займала керівні посади у PwC (США, Україна, Литва), робота з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об’єктах, зокрема Ігналінській АЕС у Литві. Патрік Фрагман - інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі. Колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company. Має понад 30 років досвіду. Бріс Буюон - юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління. Обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy, відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та Комісії з регулювання енергетики.

Свириденко додала, що паралельно триває оновлення наглядових рад компаній "Нафтогаз", "Укргідроенерго", "Укренерго", "Оператор ГТС", "Центренерго" та інших. Загалом оновлення плануються у 12 енергетичних організаціях.

Крім того, вона нагадала, що тривають аудити оборонних підприємств, які передаватимуться правоохоронним органам.

Корупція в енергетиці - що відомо

10 листопада НАБУ та САП провели операцію під назвою "Мідас" із викриття злочинної організації, що діяла у сфері енергетики. Через схему здійснювався вплив на стратегічні державні підприємства, зокрема "Енергоатом". Тоді детективи прийшли з обшуками в "Енергоатом" і до тепер вже колишнього міністра юстиції Галущенка.

Повідомлялося, що схема отримала назву "Шлагбаум". За нею злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

У рамках справи тоді було також оприлюднено записи про корупцію в енергетиці. На них люди позначені прізвиськами: "Карлсон" - бізнесмен Тимур Міндіч, "Професор" - ексміністр юстиції Герман Галущенко, "Тенор" - виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов.

На початку грудня прокуратура Києва затримала колишнього тимчасово виконуючого обов'язки першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом", який раніше обіймав посаду першого заступника міністра енергетики України. Колишньому посадовцю готувалася підозра у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

