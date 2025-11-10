Детективи прийшли з обшуками в 'Енергоатом' і до міністра юстиції Галущенка

Також детективи НАБУ проводять слідчі дії й у міністра юстиції Германа Галущенка.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ у Telegram-каналі. "15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", - йдеться в повідомленні.

В НАБУ зазначили, що учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

У свою чергу нардеп Ярослав Железняк повідомив про обшуки в "Енергоатомі" та додав, що детективи НАБУ проводять слідчі дії й у міністра юстиції Германа Галущенка.

УНІАН звернувся до пресслужби "Енергоатому", проте поки не отримав відповіді від компанії.

У серпні наглядова рада "Енергоатому" звільнила Петра Котіна з посади в.о голови правління компанії. За його керівництва регулярно зʼявлялись корупційні скандали, пов’язані з діяльністю підприємства. Так, наприкінці минулого року Вищий антикорупційний суд заочно заарештував контрагента "Енергоатома", якого підозрювали у розкраданні 100 млн грн.

Також у грудні 2024 року повідомлялося про скандал із закупівлею труб за завищеними цінами.

5 листопада цього року стало відомо, що НАБУ викрили на систематичному хабарництві посадовицю філії державного підприємства "Енергоатом". За даними слідства, у червні-листопаді 2025 року службовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн.

