Правоохоронці вийшли на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору.

Київська міська прокуратура затримала колишнього тимчасово виконуючого обов'язки першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом", який раніше обіймав посаду першого заступника міністра енергетики України.

Як повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, колишньому посадовцю готується повідомлення про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, документа, який напряму стосується ядерної безпеки країни.

За словами генпрокурора, слідство встановило, що 1 серпня 2022 року посадовець уклав договір страхування на 105,642 млн грн. Вже через 12 днів, 12 серпня 2022 року, він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,925 млн грн без будь-яких на це економічних підстав.

Факт штучного завищення вартості підтверджений: внутрішніми перевірками, документальними ревізіями та судово-економічною експертизою. Результат однозначний: вартість послуг завищена на 18,6 млн грн, і саме ця сума була фактично виведена зі стратегічного підприємства.

Крім того, під час вивчення структури власності компаній-прокладок звинуваченого, прокуратура вийшла на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору. Це, за словами генпрокурора, веде злочин через питання національної безпеки.

"Це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки. А в умовах війни будь-які приховані зв’язки з російським капіталом у стратегічно важливих сферах особливо небезпечні. Щодо затриманого готуються документи для обрання запобіжного заходу", - додав Кравченко.

За даними ЗМІ, мова йде про Юрія Шейко, який був тимчасово виконуючим обов'язки першого віцепрезидента "Енергоатом" та є колишнім першим заступником міністра енергетики України.

Корупція в енергетиці - що відомо

Як писав УНІАН, 10 листопада НАБУ та САП провели операцію під назвою "Мідас" із викриття злочинної організації, що діяла у сфері енергетики. Через схему здійснювався вплив на стратегічні державні підприємства, зокрема "Енергоатом". Тоді детективи прийшли з обшуками в "Енергоатом" і до вже колишнього міністра юстиції Галущенка.

Схема отримала назву "Шлагбаум". Так, злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

5 листопада стало відомо, що НАБУ викрило на систематичному хабарництві посадовицю філії "Енергоатому". За даними слідства, у червні-листопаді 2025 року службовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн.

