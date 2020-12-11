Експертиза не виявила недоліків, які б ставили під сумнів можливість експлуатації 1-го енергоблока РАЕС протягом наступних десяти років – до 2030-го.

22 грудня 2020-го спливає 10 років з моменту надання ліцензії на продовження проєктного терміну експлуатації енергоблока № 1 ВП РАЕС терміном на 20 років з умовою проведення переоцінки безпеки кожні 10 років та подання відповідного звіту в Держатомрегулювання.

Тому питання подальшої експлуатації ядерної установки цього енергоблока розглянули на засіданні Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України, яке 10 грудня відбулось у форматі онлайн-конференції.

За результатами державної експертизи Звіту з періодичної переоцінки безпеки визначено, що рівень безпеки енергоблока №1 ВП "Рівненська АЕС" відповідає нормам і правилам з ядерної та радіаційної безпеки. Зокрема, начальник відділу безпеки ядерних установок Держатомрегулювання Сергій Єган та начальник відділення аналізу безпеки ДНТЦ ЯРБ Дмитро Гуменюк зазначили, що роботи з переоцінки безпеки виконані згідно з усіма вимогами норм та правил з ЯРБ. З моменту попередньої переоцінки безпеки енергоблока вона не погіршилася, чому сприяло й впровадження низки заходів з її підвищення.

Експертиза не виявила недоліків, які б ставили під сумнів можливість експлуатації 1-го енергоблока РАЕС протягом наступних десяти років – до 2030-го. Ба більше, можливість експлуатації окремих критичних для безпеки елементів обґрунтована до 2040 року.

Генеральний директор Рівненської АЕС Павло Павлишин під час засідання підкреслив, що всі заходи з підвищення безпеки були виконані у передбачений термін, а існуючі відхилення від норм і правил усунули згідно з графіком. Жодні терміни у ході цієї роботи не відсувалися й не переносилися.

Загальний висновок Колегії: довгострокова експлуатація енергоблока №1 Рівненської АЕС можлива до 22 грудня 2030 року.

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Автор: УНІАН