Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що в Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія.

В енергосистему України додано 1,5 ГВт із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, зазначивши, що збільшення потужностей стало можливим завдяки модернізації енергоблоків теплової генерації та відновленню роботи гідроагрегатів на гідроелектростанціях, передає прес-служба Міністерства енергетики.

"В Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія, під час якої відновлюються пошкоджені російськими атаками об'єкти енергетики. Із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей в енергосистему вже додані 1,5 ГВт", - йдеться в повідомленні.

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Тривають ремонти на об'єктах атомної генерації, яка, як і в минулому сезоні, буде грати ключову роль у виробництві електроенергії.

За словами міністра, атомна генерація продовжує виробляти більше 50% електроенергії в країні навіть після втрати з системи Запорізької АЕС. Протягом ОЗП 2023/2024 на повну потужність працюватимуть всі 9 блоків АЕС, які є на підконтрольній Україні території.

Крім того, в наступному ОЗП теплова генерація буде готова видавати в систему 4,5 ГВт потужності.

"Гідрогенерація також була предметом системних атак ворога протягом минулого ОЗП. Ми рухаємося в планах її відновлення і плануємо вийти на понад 2 ГВт потужності", - зазначив міністр.

Підготовка до зими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї зими російські терористи спробують знищити енергосистему України. Водночас, як зазначає президент, українська влада повністю усвідомлює небезпеку.

Начальник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила про те, що росіяни накопичують "калібри" для ударів по Україні восени-взимку.

Станом на 2 жовтня 2023 року енергетики відремонтували енергоблок на одній з українських ТЕС. Відремонтований енергоблок додав 100 МВт потужності в енергомережу.

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