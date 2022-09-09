Мова йде про газ, який поставляється по трубопроводах "Турецький потік" та "Блакитний потік".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорював з російським колегою Володимиром Путіним ціну на газ. Турецький політик зажадав знижку на"блакитне паливо".

Про це повідомляє Агентство Анадолу.

Відзначається, що Ердоган попросив Путіна знизити ціну, яка в контрактах "Газпрому" і без того істотно нижче спотових котирувань газового ринку ЄС. Мова йде про газ, який поставляється по трубопроводах "Турецький потік" і "Блакитний потік".

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За підсумками зустрічі Ердоган повідомив про розширення мережі прийому в Туреччині карт "Мир" і підтвердив плани довести взаємний товарообіг до 200 мільярдів доларів на рік.

У свою чергу Росія надала Туреччині 5 мільярдів доларів кредиту на будівництво АЕС "Аккую", яке веде "Росатом".

Варто відзначити, що після відключення газу європейським країнам Туреччина стала найбільшим клієнтом "Газпрому", хоча знизила закупівлі - в січні-червні було прокачано 13 мільярдів кубометрів проти 14,6 мільярда кубів за аналогічний період у попередньому році.

Зупинка "Північного потоку" - що відомо

31 Серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку". У російській компанії заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повній зупинці прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку". Крім того, "Газпром" придумав свіжу порцію брехні про "Північний потік".

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