Президент Туреччини може відвідати США вже в кінці цього місяця.

Президент США Джо Байден планує зустрітися зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч може відбутися наприкінці поточного місяця.

Про це пише Reuters.

За словами високопоставленого турецького чиновника, на порядку денному відносини Туреччини і Росії, зброя США і війна в Україні та Сирії. Очікується, що турецький президент відвідає Вашингтон наприкінці вересня.

Відео дня

Останній раз Байден і Ердоган зустрічалися в кінці червня в кулуарах саміту НАТО в Мадриді. Наприкінці цього саміту Байден сказав, що США підтримують продаж винищувачів F-16 Туреччині, а він упевнений, що схвалення Конгресу, необхідне для продажу, може бути отримано.

"Після останньої зустрічі з Байденом адміністрація США зробила кроки, як ми вимагали, з деяких важливих питань, таких як F-16. Я думаю, що подібні речі будуть", - зазначив турецький чиновник.

Настрої в Конгресі США по відношенню до Туреччини погіршилися за останні кілька років після того, як Анкара купила протиракетні комплекси російського виробництва, через що США ввели санкції і виключили Туреччину з програми винищувачів F-35.

Лідери планують обговорити, в тому числі війну в Україні, відносини між Туреччиною і Росією, угоду з експорту зерна з України, а також ситуацію в Сирії.

"Зараз в Сирії можна відкрити нову сторінку, і Сполученим Штатам необхідно зробити кроки в цьому контексті. Точно так само необхідно добре оцінити загрозу YPG. Деякі офіційні особи США знають про це",- пояснив співрозмовник агентства.

Крім того, сторони обговорять відносини між Туреччиною і Грецією, які призвели до напруженості в Середземномор'ї.

Як раніше повідомляв УНІАН, раніше президент Туреччини назвав "провокаційною" енергетичну політику Заходу щодо України. При цьому Туреччина намагається знайти баланс між Москвою і Києвом, критикуючи російське вторгнення і відправку зброї на Україну, одночасно виступаючи проти західних санкцій і продовжуючи торгівлю, туризм та інвестиції з Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: