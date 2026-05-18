'Масштаби руйнувань оцінити неможливо': РФ вгатила по критичних об’єктах 'Нафтогазу'

Внаслідок ворожої атаки було знищено АЗС "Укрнафта".

Росія атакувала дронами об’єкти критичної інфраструктури НАК "Нафтогаз України" в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки, зокрема, постраждало двоє працівниць заправки мережі "Укрнафта", а саму заправку було знищено, повідомляє офіційний сайт групи "Нафтогаз".

"Цієї ночі одразу кілька дронів вдарили по об’єктах критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" на Дніпропетровщині. Через триваючі обстріли наразі неможливо повністю оцінити масштаби руйнувань", - зазначається у повідомленні.

Постраждалим працівницям АЗС надають необхідну медичну допомогу.

Відео дня

У компанії наголосили, що атаковані об'єкти – це виключно цивільна інфраструктура і не мають жодного відношення до військових цілей.

"На місцях працюють усі відповідні служби. Триває уточнення наслідків атак", – зауважив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, коментуючи чергову російську атаку на об’єкти компанії.

Атаки РФ на об’єкти "Нафтогазу" - останні новини

Росія продовжує систематично атакувати об’єкти НАК "Нафтогаз" України. На початку травня ворог атакував об'єкти на Полтавській та Харківській областях. Під час атаки у ніч з 4 на 5 травня загинули троє працівників "Нафтогазу", двоє рятувальників ДСНС, ще 37 людей отримали поранення.

У свою чергу енергетичний експерт Геннадій Рябцев зауважив, що Україна, попри масовані ворожі атаки, має всі шанси обійтися без імпорту газу цього року.

Вас також можуть зацікавити новини: