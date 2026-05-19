Знищено критичне обладнання: РФ третю добу поспіль б’є по об’єктах 'Нафтогазу'

Росія третю добу поспіль атакує об’єкти НАК "Нафтогаз України". Зранку 19 травня ворог завдав удару по кількох об’єктах газової інфраструктури на Чернігівщині, повідомляє офіційний сайт групи.

За словами очільника нафтогазового монополіста Сергія Корецького, внаслідок ворожої атаки постраждалих немає, однак зафіксовано серйозні руйнування.

"Внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуювали. Головне – без постраждалих", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України".

У компанії додали, що на місцях працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюються.

Ворожі дроти та ракети дісталися не лише до об’єктів "Нафтогазу" на Чернігівщині. В ніч проти 19 травня ворог вгатив по об’єктах інфраструктури групи на Дніпропетровщині трьома балістичними ракетами. За словами Корецького, внаслідок атаки є пошкодження та руйнування.

"Найголовніше – станом на цю хвилину персонал атакованих об’єктів не постраждав", - писав він.

Росія продовжує систематично атакувати дронами та ракетами об’єкти НАК "Нафтогаз України". 18 травня ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури "Нафтогазу" в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки, зокрема, постраждало двоє працівниць заправки мережі "Укрнафта", а саму заправку було знищено.

Зі свого боку енергетичний експерт Геннадій Рябцев називає російські атаки на інфраструктуру "Нафтогазу" помстою за результативні удари Сил Оборони по енергетичній інфраструктурі ворога. На початку травня він зазначав, що ймовірність сценарію, який би передбачав суттєве скорочення газовидобутку внаслідок російських ударів, є низькою.

