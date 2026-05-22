Україна на порозі дефіциту газу: у Раді зробили тривожну заяву

Фактично кожного дня Росія цілеспрямовано атакує свердловини або вузли збирання газу.

Російські удари по газовидобувних об’єктах України можуть призвести до дефіциту газу. Таку думку в ефірі телеканалу Новини live висловив народний депутат та перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"У нас з газом можливий певний дефіцит. Це не означає, що він зникне кардинально. Але ворог, наскільки я розумію, хоче створити перебої з постачанням газу. Не випадково РФ останні тижні, місяці дні б’є по об’єктах газовидобутку. В першу чергу, по НАК "Нафтогаз України", - зауважив парламентар.

Він додав, що фактично кожного дня Росія цілеспрямовано атакує свердловини або вузли збирання газу. За йогго словами, дефіцит газу може створити серйозні проблеми для великих міст, оскільки робота резервних джерел теплопостачання залежить від наявності "блакитного палива".

"Генерація так само залежить від газу. І тому захист об’єктів газової інфраструктури і резервний газ у сховищах має бути одним з ключових пріоритетів", - наголосив Кучеренко.

Росія продовжує систематично атакувати дронами та ракетами об’єкти НАК "Нафтогаз України". Зокрема, зранку 19 травня ворог поцілив по кількох об’єктах газової інфраструктури на Чернігівщині.

За день до цього ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури "Нафтогазу" в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки, зокрема, було знищено заправку мережі "Укрнафта".

Зі свого боку енергетичний експерт Геннадій Рябцев називає російські атаки на інфраструктуру "Нафтогазу" помстою за результативні удари Сил Оборони по енергетичній інфраструктурі РФ. На початку травня він зазначав, що ймовірність суттєвого скорочення газовидобутку в Україні внаслідок ударів РФ є низькою.

