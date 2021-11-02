Водночас, щоб пройти опалювальний сезон у разі довгих холодів без проблем, Україні необхідна можливість отримувати газ з Європи реверсними потоками, як в минулому та позаминулому роках.

Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що газові сховища України заповнені достатньо, а у цьому питанні Європа зараз почувається менш впевненою.

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

"Фактично, зараз того рівня газу, який є в України, ні у кого в Європі немає. Наші газові сховища достатньо заповнені… Ми зробили достатньо, але не достатньо для того, щоб пройти без можливих проблем, пов’язаних із довгими холодами", - зазначила Зеркаль.

На її думку, для цього Україні необхідна можливість отримувати газ з Європи реверсними потоками, як в минулому та позаминулому роках.

Читайте такожЗеленський обговорив з еміром Катару можливість поставок в Україну скрапленого газу"Але це залежить від фізичного знаходження газу в українській трубі. "Газпром" може не постачати… І це для нас є проблемою, так само як і для Європи, якій не вистачає газу", - пояснила експертка.

За словами Зеркаль, наразі в Європі "газпромовські" газові сховища заповнені на 22-25%, а у Німеччині взагалі - на 5%.

"Тобто вони зараз почуваються набагато менш впевненими, ніж Україна", - підкреслила вона.

Запаси газу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

22 жовтня Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету міністрів в триденний строк вжити вичерпні заходи по встановленню механізмів безперебійного та без права відключення постачання природного газу побутовим споживачам, бюджетним та релігійним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам.

27 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має достатньо газу для спокійного проходження опалювального сезону 2021-2022 років.

За його словами, наразі у підземних сховищах є 18,7 мільярда кубометрів газу.

Автор: Антоніна Доломанжи