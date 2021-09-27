Контракт про постачання російського газу в Угорщину був підписаний 27 вересня.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи країни.

Про це пише Reuters.

Так він прокоментував реакцію України на те, що Угорщина підписала з Росією контракт про постачання газу.

"Споживання (європейського) газу не буде знижуватися, як і роль "Газпрому", - сказав Сійярто після угоди.

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"Для Угорщини енергетична безпека - це питання безпеки, суверенітету та економіки, а не політичне питання", - підкреслив він.

Угорщина підписала з Росією контракт про постачання газу

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання Угорщиною і Росією довгострокового контракту про постачання газу в обхід України.

Там назвали це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремля.

У МЗС заявили, що контракт завдасть шкоди українсько-угорським відносинам.

Автор: Людмила Жерновська