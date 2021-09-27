Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи країни.
Про це пише Reuters.
Так він прокоментував реакцію України на те, що Угорщина підписала з Росією контракт про постачання газу.
"Споживання (європейського) газу не буде знижуватися, як і роль "Газпрому", - сказав Сійярто після угоди.
Читайте такожУдар по Україні: оприлюднено подробиці газового контракту Угорщини з "Газпромом"Глава МЗС Угорщини зазначив, що будинки "не можна обігрівати політичними заявами".
"Для Угорщини енергетична безпека - це питання безпеки, суверенітету та економіки, а не політичне питання", - підкреслив він.
Угорщина підписала з Росією контракт про постачання газу
Раніше Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання Угорщиною і Росією довгострокового контракту про постачання газу в обхід України.
Там назвали це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремля.
У МЗС заявили, що контракт завдасть шкоди українсько-угорським відносинам.