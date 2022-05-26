Згідно з вимогами Росії, платежі за газ із "недружніх країн" мають здійснюватися через два рахунки в російському "Газпромбанку" - один у євро або доларах і один у рублях.

Протягом останніх тижнів європейські енергетичні компанії намагалися розібратися в нечітких, а часом і суперечливих заявах Брюсселя щодо того, чи є оплата російського газу в рублях порушенням санкцій ЄС.

Згідно з вимогами Росії, платежі за газ із "недружніх країн" мають здійснюватися через два рахунки в російському "Газпромбанку" - один у євро або доларах і один у рублях для остаточної конвертації валюти, пише Politico.

Багато енергетичних компаній добровільно здійснюють платежі через російські банківські рахунки. Вони наполягають, що ці виплати не порушують санкції ЄС. Вказівки Європейської комісії були менш ніж зрозумілими.

На зустрічі дипломатів ЄС у середині травня голова Комісії з енергетики Дітте Юул-Йоргенсен сказала послам, що Комісія радила компаніям не відкривати рубльові рахунки, але не назвала це порушенням санкцій. Вона додала, що якщо "Газпромбанк" конвертуватиме євро чи долари в рублі без того, щоб компанія з ЄС про це прямо попросила, ця дія може вийти за межі юрисдикції Комісії, зазначили учасники зустрічі.

Politico опублікувало перелік європейських енергетичних компаній, які наразі продовжують оплачувати та отримувати російський газ, але деталі їхньої угоди з "Газпромом", як і те, чи відкрили вони рахунок у рублях, можуть не розголошуватися.

Хто відмовився виконувати вимогу Путіна

Польська PGNiG відмовилася платити в рублях 12 квітня. Росія припинила постачання газу до Польщі 27 квітня.

Болгарський "Булгаргаз" також відмовився оплачувати рублями. Постачання газу Росією припинено 27 квітня.

Уряд Фінляндії відхилив новий спосіб оплати 28 квітня. Фінська газова компанія Gasum 17 травня заявила, що не буде платити за російський газ в рублях і не використовуватиме запропоновану "Газпромом" схему оплати за газ. Постачання газу до Фінляндії припинено з 21 травня.

Хто прогнувся перед газовим шантажем Росії

Угорська MVM: "Ми платимо в євро, Газпромбанк їх конвертує, і ця сума виплачується "Газпром Експорту"", - заявляв на початку квітня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він зазначив також, що новий контакт між дочірньою компанією MVM CEE Energy та "Газпром експортом", підписаний у вересні, вже дозволяє здійснювати платежі в альтернативній валюті.

Німецька VNG: "Ми сплатимо суму за рахунком-фактурою, яка й надалі буде номінована в євро, на рахунки в Газпромбанку згідно з запланованим порядком, щоб з нашого боку була забезпечена своєчасна оплата нашому постачальнику, - заявили в компанії. Ми також припускаємо, що перерахунок у рублі не викличе жодних труднощів... відкриття рахунку пройшло абсолютно гладко".

У німецькій RWE заявили, що готові до оплати в євро і відкрили відповідний рахунок. Там також додали, що діють відповідно до європейських і національних правил.

Німецька Uniper також заявила, що відкрила рахунок у євро в "Газпромбанку", зазначивши, що підготувалася до "відповідних контракту виплат на даний рахунок відповідно до нового механізму платежів".

Французька Engie заявила, що зробила необхідні кроки, щоб бути готовою виконувати свої платіжні зобов'язання, "доки це буде відповідати європейським санкціям проти РФ".

Італійська Eni заявила, що "почала процес відкриття двох рахунків у "Газпромбанку" на запобіжній основі, один у євро та другий - у рублях".

Австрійська OMV стверджує, що оплачує російський газ, нібито не порушуючи санкцій. "Ми впровадили платіжний процес відповідно до санкцій, який забезпечує своєчасну оплату поставок газу", - заявила компанія.

У чеській ČEZ повідомили, що "здійснили платіж у євро згідно з рекомендацією Європейської комісії". В компанії відмовилися коментувати деталі.

Словацька SPP: "Словаччина сплатила квітневий рахунок у євро відповідно до чинного контракту... на підставі думки ЄС, що така оплата не є порушенням чи обходом санкцій", - зазначили в міністерстві економіки країни.

У словенській Geoplin заявили, що "узгодили з російським постачальником порядок оплати, який відповідає контракту і водночас відповідає заходам і рекомендаціям інституцій ЄС".

Оплата за газ у рублях - що передувало

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплаті за російський газ в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близьке до російського газового монополіста "Газпром", повідомило, що чотири європейських покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав Путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки в "Газпромбанку", необхідні для задоволення платіжних вимог Росії. Але Bloomberg не навів дані по європейських компаніях і країнах.

28 квітня газета Financial Times із посиланням на власні джерела повідомила, що чотири енергокомпанії ЄС готові платити Кремлю за газ у рублях. Того ж дня в ЄС підкреслили, що оплата російського газу в рублях буде порушенням санкцій.

За новим механізмом, європейські компанії будуть продовжувати платити за імпорт газу на відкриті в "Газпромбанку" рахунки в євро або доларах. Російський банк, який досі не перебуває під санкціями ЄС, потім автоматично конвертуватиме ці кошти в рублі на другому рахунку, відкритому на ім'я компаній. Ця автоматична конвертація не буде залучати Центральний банк Росії, який знаходиться під санкціями ЄС.

12 травня видання Bloomberg повідомило, що ще десять європейських покупців газу відкрили рахунки в "Газпромбанку", що подвоїло загальну кількість клієнтів, які готуються платити за російський газ рублями, як того вимагав президент РФ Володимир Путін.

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