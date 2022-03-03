Санкції покликані посилити тиск на керівництво Росії, аби припинити порушення суверенітету імтериторіальної цілісності України.

Канада запроваджує санкції проти десяти представників російських нафтових і газових монополістів "Роснафта" і "Газпром".

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Канади у відповідь на неспровоковане і невиправдане виоргнення Росії в Україну.

"Підтримка Канади для України і її народу є непохитною. Ми продовжимо відповідати на кожний акт агресії керівництва Росії заходами, розробленими послабити його здатність вести війну. Оскільки жахливі події в Україні продовжують розгортатися на наших очах, це зрозуміло, що необхідно здійснити додаткові заходи. Особи, які допомагають і сприяють російській агресії, понесуть відповідальність", - наголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Зокрема, нові заходи запроваджують обмеження проти 10 ключових осіб з двох важливих компаній в енергетичному секторі Росії, - "Роснафта" і "Газпром".

Ці заходи покликані посилити тиск на керівництво Росії, аби припинити порушення суверенітету імтериторіальної цілісності України.

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