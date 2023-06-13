Рафаель Гроссі відправить в Україну групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. Він відвідує нашу державу в рамках домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови із Зеленським 6 червня.

Як повідомили в Офісі українського президента, під час зустрічі було обговорено конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього.

За словами глави держави, вкрай необхідною є швидка й рішуча реакція міжнародної спільноти на зухвалий терористичний акт - цілеспрямований підрив Росією дамби Каховської ГЕС, що є найбільшим злочином екоциду сучасності. Зеленський наголосив, що внаслідок теракту, значно зросли ризики для безпеки Запорізької атомної електростанції. Глава держави позитивно відзначив присутність інспекторів агентства на ЗАЕС, незаконно окупованій Росією, та привітав намір Гроссі особисто відвідати станцію для того, щоб оцінити ситуацію на місці.

Зеленський укотре підкреслив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

Згідно з повідомленням, глава держави підтримав пропозицію Гроссі відправити в Україну групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовки пропозицій щодо конкретних напрямів допомоги для їх подолання. Він наголосив на тому, що цій місії буде надане повне сприяння з боку причетних українських установ.

Підрив Каховської ГЕС: ситуація на Запорізькій АЕС

Як повідомляв УНІАН, за словами колишнього голови Державної інспекції ядерного регулювання України Григорія Плачкова, в разі нестачі електроенергії та води на Запорізькій АЕС почне плавитися паливо, після чого плавитися почне активна зона реактора. Потенційна аварія може зачепити 40 країн світу.

Після того, як 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, з водосховища почався потужний викид води. Експерти заявили про загрозу для безпечного функціонування Запорізької АЕС, оскільки вода з каховської дамби використовувалася, зокрема, для охолодження реакторів АЕС.

Пізніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що ЗАЕС може залишитися без води для охолодження реакторів упродовж кількох тижнів. В організації заявили, що ситуація незабаром стане критичною.

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