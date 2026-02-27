Гендиректор Yasno розповів, коли світла в домівках українців стане більше

Споживання електроенергії у квітні максимально низьке.

Дефіцит електроенергії в Україні зменшиться у квітні, коли на повну запрацює гідро- та сонячна генерація, а споживання стане меншим, розповів гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі "День.LIVE".

"Я точно можу сказати, що з появою додаткової сонячної генерації, яка буде у нас, зі зменшенням споживання, коли ми вимикаємо всі обігрівачі, дефіцит завжди зменшується. Наскільки він зменшиться, я не можу точно сказати", - сказав Коваленко.

За його словами, квітень – це місяць, коли в Україні на повну потужність працюють гідро- та сонячна генерація, а споживання максимально низьке.

"І тому я думаю, що квітень – якщо ми виходимо за рамки ворожих обстрілів – то він найбільш сприятливий буде з точки зору наявності світла", - зазначив гендиректор Yasno.

Раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко зазначав, що очікувати на звичні графіки для столиці, де діють індивідуальні відключення для кожного будинку, не варто мінімум до квітня.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що Київ наразі отримує електричну енергію за рахунок зовнішніх високовольтних ліній, а теплопостачання в столиці забезпечують дві теплоелектроцентралі та десятки котелень. За його словами, Дарницька ТЕЦ найближчими місяцями не зможе подавати опалення, а от ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 працюють і подають тепло, хоча й не на повну потужність.

