Зазначається, що через перевищення лімітів споживання 21 травня можуть бути застосовані графіки відключення світла.

В "Укренерго" попередили, що з 00.00 21 травня по всій Україні діятимуть графіки відключення світла, як для промислових, так і для побутових споживачів.

"Завтра, 21 травня: з 00:00 та впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень. Вони можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго", - повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго" у телеграм-каналі.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

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"Нагадаємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", - нагадують у енергокомпанії.

Відключення світла в Україні

Як повідомляв УНІАН, 20 травня по всій території України будуть діяти графіки відключень світла з 18:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів.

У ДТЕК повідомили, що наразі ситуація в енергосистемі є дуже складною. Як тільки починається дефіцит електроенергії, по всій Україні починаються екстрені або стабілізаційні відключення світла.

Відомо, що через удари РФ Україна втратила приблизно вісім гігават електроенергії, що наближається до половини того, що необхідно країні у періоди пікового навантаження.

Мобільні оператори попередили, що в Україні можуть початись проблеми із зв'язком та інтернетом через відключення електроенергії.

Україна з березня пережила п’ять хвиль масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За словами гендиректора компанії ДТЕК Максима Тимченка, остання атака, 8 травня, була особливо руйнівною, тому що всі ракети досягли своїх цілей без перешкод з боку ППО і вивели з ладу ще три електростанції.

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