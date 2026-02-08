Графіки відключень світла на 9 лютого: коли не буде електроенергії у понеділок

Причиною введення обмежень є наслідки російських ударів по енергосистемі України.

Завтра, 9 лютого, протягом доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла і графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що в окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі будуть діяти аварійні відключення світла.

"Енергетики роблять все можливе, щоб якомога швидше перейти до прогнозованих графіків відключень електроенергії в усіх регіонах", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" підкреслили, що причиною введення обмежень є наслідки російських ударів по енергосистемі України. Також в компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися.

"Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її економно", - додали в "Укренерго".

Графіки відключень світла - Київська область

У ДТЕК повідомили, що 9 лютого в Київській області діятимуть погодинні графіки відключень світла. Електроенергія буде відсутня від 9,5 до 11 годин залежно від черги відключень.

Графіки відключень світла - Львівська область

У Львівській області також заплановані відключення світла. Графіки опублікували у Львівобленерго. Відключати електроенергію будуть від двох до чотирьох разів протягом доби.

Згідно з графіками відключень світла, електроенергія в області буде відсутня від 12 до 13,5 годин залежно від черги відключень.

Графіки відключень світла - Волинська область

У "Волиньобленерго" повідомили, що 9 лютого у Волинській області також будуть застосовуватися заходи щодо обмеження споживання електроенергії.

"Причина введення обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - йдеться в повідомленні.

Графіки відключень світла - Полтавська область

У "Полтаваобленерго" повідомили, що в Полтавській області 9 лютого 2026 року введені:

з 00:00 до 06:00 - графіки погодинних відключень в обсязі 4,5 черг;

з 06:00 до 22:00 - графіки погодинних відключень в обсязі 5 черг;

з 22:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень в обсязі 4,5 черг.

Електроенергія в області буде відсутня від 20 до 22 годин залежно від черги відключень.

Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла

Раніше в ДТЕК повідомили, що Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла. Графіки можна переглянути в чат-боті, на сайті або в міському додатку "Київ Цифровий".

У ДТЕК нагадали, що тимчасові графіки не прив'язані до черг: фактично кожен будинок має свій час з електрикою.

