Росіяни прицільно вдарили по ТЕС: як це позначиться на відключеннях світла в Україні

Зранку 7 лютого енергооб’єкти України зазнали значних ушкоджень.

В ніч на 7 лютого Росія завдала чергового масованого удару по території України ракетами та БпЛА. Зокрема ворог цілеспрямовано атакував теплові електростанції (ТЕС) в різних регіонах України, повідомляють у ДТЕК.

Внаслідок атаки обладнання ТЕС зазнало значних ушкоджень, що не може не позначитися на тривалості відключень світла. З жовтня 2025 року окупанти вже вдесяте завдають по українських ТЕС масованих прицільних ударів.

Через ворожу атаку та пошкодження енергооб’єктів в багатьох регіонах України були запроваджені аварійні відключення.

Так, погодинні графіки подачі світла не діють в Києві, а також в Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, інформує ДТЕК.

Аварійні відключення енергії застосовані і в Харкові та області, повідомляє "Харківобленерго".

Так само з самого ранку суботи екстрені відключення енергії застосовані і на Сумщині, доповідає "Сумиобленерго".

Через наслідки російських атак на енергоструктуру аварійні відключення діють і в Полтавській області, повідомляє "Полтаваобленерго".

Стан енергосистеми України – головні новини

В ніч на суботу ворог здійснив чергову масовану атаку по енергоструктурі. Принаймні два крупних об’єкта генерації були під ударом – мова йде про Бурштинську та Добротвірську ТЕС. Крім цього, окупанти атакували підстанції та повітряні лінії електропередачі 750 кВ і 330 кВ.

Ворог запустив понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів під час суботньої атаки. Головною мішенню стали об’єкти енергомережі, генерації енергії та розподільчі підстанції, заявив президент України Володимир Зеленський.

