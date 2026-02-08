Підозрюваний у замаху на генерала ГРУ пов'язаний із ФСБ, - журналіст

З'являється усе більше підстав вважати, що замах був наслідком внутрішніх розбірок в Росії.

Один з двох чоловіків, яких Росія затримала за підозрою у замаху на генерала Володимира Алєксєєва, опосередковано пов'язаний з ФСБ. Про це у соцмережі X повідомив болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

"ФСБ оголосила про арешти двох громадян Росії, які нібито організували замах на генерала Алексєєва. Один з них – 66-річний чоловік українського походження, якого затримали в Дубаї, а інший – 67-річний В. Васін – працює в компанії ФСБ, яка виробляє засоби спостереження. Несподіваний поворот сюжету", - написав Грозєв.

За його даними, Васін принаймні до серпня минулого року обіймав посаду "головного експерта" у науково-технічному центрі "Атлас". Це підприємство, за словам Грозєва, було створене ФСБ і нині входить до складу військово-промислової корпорації "Ростех".

Журналіст також знайшов старе резюме Васіна, датоване 2014 роком, в якому той стверджує, що закінчив російську військову командну академію зв'язку та описує себе як "майстра військової справи" та "старшого офіцера – начальника штабу полку".

Замах на генерала Алєксєєва: що відомо

Як писав УНІАН, 6 лютого в Москві стався замах на генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва, першого заступника начальника Головного управління Генерального штабу ЗС РФ. Йому кілька разів вистрілили у спину в його житловому будинку на Волоколамському шосе, після чого він був госпіталізований з тяжкими пораненнями, але після операції прийшов до тями та перебуває під наглядом медиків.

Російські спецслужби стверджують, що атака могла бути організована українською розвідкою. Українська влада відкидає причетність України та припускає можливі внутрішні конфлікти в РФ чи інші мотиви.

