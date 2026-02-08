Більше половини німців підтримують посилення допомоги Україні, - опитування

Майже 30% опитаних заявили, що підтримка України повинна включати як військову, так і фінансову допомогу.

Понад 50% громадян Німеччини вважають, що Захід повинен сильніше підтримувати Україну, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Про це свідчать результати опитування, проведеного Insa на замовлення Bild.

Відзначається, що 52% респондентів підтримали посилення підтримки України. Також 28% опитаних заявили, що ця підтримка повинна включати як військову, так і фінансову допомогу.

Згідно з опитуванням, 12% німців хочуть, щоб Захід надавав Україні тільки фінансову або військову допомогу. Тільки 35% респондентів відповіли, що не хочуть надавати Україні ніякої подальшої підтримки.

У виданні підкреслили, що найбільша солідарність з Україною серед виборців Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) - 74%. У той же час 65% виборців партій "Альтернатива для Німеччини" і "Союзу Сари Вагенкнехт" рішуче проти підтримки України.

Крім того, 54% респондентів заявили, що бояться того, що в Європі може виникнути ще більша війна. Вони вважають, що Росія після України може напасти на державу НАТО, наприклад, на Польщу або Литву.

Німеччина готується відбивати напад Росії

Раніше The Times писало, що керівник командування підтримки Збройних сил Німеччини, генерал-лейтенант Геральд Функе готує країну до відбиття нападу Росії. Країна може відігравати ключову роль у разі повномасштабного нападу РФ на країни НАТО через два-три роки.

Відзначається, що найгірший сценарій передбачає, що Німеччина повинна бути готова відповісти на напад Росії через два-три роки. За цим сценарієм, Росія починає повномасштабну агресію проти НАТО, а Збройні сили Німеччини будуть перебувати в епіцентрі подій з перших годин нападу.

У разі такого розвитку подій, механізована піхотна бригада чисельністю 4,8 тисячі військових завдає ударів з передової бази в Литві до того, як ще 15 тисяч військових сил швидкого реагування за лічені дні відправляються на фронт.

