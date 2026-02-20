РФ готує нові удари по енергетиці України - Шмигаль

Міністр енергетики закликав усі служби максимально готуватися до наступних викликів.

Росія готує нові удари по енергетиці України, повідомив у Телеграм за підсумками засідання Енергетичного штабу перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Тому завдання для всіх служб – не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів", - підкреслив урядовець.

Він додав, що робота над ліквідації наслідків російських атак триває безперервно – 24/7. Денис Шмигаль зазначив, що завдяки роботі ремонтних бригад та підвищенню температури ситуація зі світлом покращилася.

Денис Шмигаль також проінформував, що фахівці вже відряджені у Європу для обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити в Україну. Це дозволить швидко відновити роботу ключових електростанцій.

Атака РФ на енергосистему України

Росія продовжує систематично тероризувати енергетику України, прагнучи залишити українців без світла та тепла.

В ніч на 19 лютого російські окупанти вночі завдали удару по місту Лозова Харківської області, внаслідок чого там знеструмлена найбільша котельня.

В цей же день ворог вгатив по енергетичній інфраструктурі тимчасово залишивши без світла частину мешканців Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей.

17 лютого ворог атакував енергетичну інфраструктуру п'яти областей України. Внаслідок ударів Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Харківська та Запорізька області частково тимчасово залишилися без світла.

