В Україні 6 січня заплановані відключення світла: як діятимуть графіки

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

У вівторок, 6 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє "Укренерго".

Причиною запровадження заходів обмеження традиційно є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили в "Укренерго".

У компанії закликали громадян споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

У понеділок, 5 січня, у ДТЕК повідомляли про зміну графіків відключення світла для Києва та Київської області – у деяких черг додалося кілька годин без електроенергії.

До кінця зими ситуація зі світлом в Україні не покращиться, заявив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. За його словами, навіть якщо ракетні удари припиняться і буде спокійний час для більш системних ремонтів, ситуація не може покращитися до початку березня.

