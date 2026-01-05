У Києві та області оновили графіки відключень: де світла стало менше

Для деяких черг подовжили терміни перебування без елеткроенергії.

ДТЕК оновив графіки відключень світла для Києва та Київської області.

Згідно з повідомленням компанії, у деяких чергах подовжилися відключення електроенергії.

Так, у столиці додалися відключення світла для черги 2.2 – з 13:30 до 15:00, а також 2,5 години відсутності електроенергії для черги 4.2 (з 11:30 до 18:00).

Що стосується Київщини, там додалося відключення світла у черзі 1.2 – з 13:30 до 16:00. Також збільшили тривалість обмеження подачі електроенергії для черги 3.1 – замість 16:00 світло увімкнуть о 18:00.

Для решти черг тривалість відключень не змінилася.

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше УНІАН публікував графіки відключень світла на 5 січня для столиці та регіонів України. У ДТЕК нагадали, що дефіцит у системі виник унаслідок триваючих масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

Енергетичний експерт "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв заявив, що з графіками відключення світла українці будуть жити ще точно до кінця зими. При цьому він зазначив, що існує три можливих сценарії залежно від продовження російських обстрілів та їх інтенсивності.

Раніше співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук також заявив, що до кінця зими ситуація зі світлом в Україні не покращиться.

