Україна зможе імпортувати більше електроенергії з ЄС: як це вплине на відключення світла

За словами голови правління "Укренерго" Віталія Зайченка, обсяги закупівлі електроенергії залежать від цін на неї в Україні та ЄС.

З 1 січня 2026 року максимальний місячний обсяг експорту електроенергії з країн Європейського Союзу до України та Молдови зріс до 2450 МВт. У грудні 2025-го цей ліміт становив 2300 МВт, повідомляє "Укренерго".

За словами голови правління диспетчера енергосистеми Віталія Зайченка, збільшення імпорту надає Україні додаткові можливості для балансування енергосистеми. Відповідно, ці додаткові кіловати можуть потенційно посприяти зменшенню тривалості відключень.

Разом з тим, очільник "Укренерго" зауважив, що обсяги імпорту електроенергії Україною залежать не лише від можливостей ліній електропередач, але і від цін на неї як в ЄС, так і в Україні. Тобто ніхто не буде купувати електроенергію у сусідніх державах дорожче за ціни на українському ринку.

"Втім, у будь-якому разі, січневе зростання максимальної потужності імпорту з держав ЄС – це фактор, що позитивно впливає на нашу енергосистему", - зауважив Зайченко.

Він додав, що 2 січня Україна оновила минулорічний добовий рекорд імпорту електроенергії.

Атаки РФ на енергетику України - останні новини

З настанням нового року Росія не припинила удари по енергосистемі України. В перший день 2026 року ворог вкотре атакував дронами енергооб’єкти, внаслідок чого у Волинській, Одеській і Чернігівській областях значна кількість споживачів тимчасово залишилася без світла.

В ніч на 2 січня ворог знову вгатив по енергооб’єктах двох областей, частково залишивши без світла Запорізьку область. Через наслідки атак Росії енергетики змушені і надалі відключати світло у будинках та обмежувати споживання електроенергії для промисловості.

