В Україні 2 січня діятимуть графіки відключень: коли не буде світла в п'ятницю

Причиною введення обмежувальних заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.

У п'ятницю, 2 січня, в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Також у більшості областей застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії, повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що причиною введення обмежувальних заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України. В "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитися.

"Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її економно!", - ідеться в повідомленні.

Графіки відключень для Київщини

ДТЕК опублікував графіки відключень світла для Київщини на 2 січня. Згідно з повідомленням, відключення відбуватимуться по 1-2 рази протягом доби. Залежно від черги, світло буде відсутнє від 3,5 години до 7 годин.

Росія вдарила по українській енергетиці на Новий рік - що відомо

Раніше Міністерство енергетики повідомило, що внаслідок обстрілів з боку Росії в перший день нового року багато споживачів у трьох областях України залишилися без світла. Зазначається, що в ніч на 1 січня ворог здійснив дронову атаку на енергооб'єкти в кількох регіонах України.

У Міністерстві енергетики розповіли, що на ранок 1 січня було знеструмлено значну кількість споживачів у Волинській та Одеській областях, а також є нові знеструмлення на Чернігівщині.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання, наголосили в Міністерстві енергетики.

