Чи відключатимуть світло на Новий рік: українцям пояснили, що буде з графіками

Ситуація багато в чому залежить від можливого російського обстрілу.

У новорічну ніч в Україні, ймовірно, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону зазначив, що наразі дуже обережно підходить до прогнозів.

"Якщо ми дійдемо при зниженні температури і за наявних потужностей до наших звичайних графіків, і вони будуть прогнозовано та правильно застосовані, це буде найбільш прийнятний варіант", - сказав Замулко.

За його словами, в новорічну ніч зазвичай спадає навантаження, що могло б дозволити дещо збільшити обсяги постачання електроенергії. Проте на ситуацію можуть вплинути дії росіян.

"Ми не знаємо, як буде діяти ворог з середи на четвер. І якщо ми прийдемо до звичайних прогнозованих графіків обмежень, це, напевно, буде досить правильне питання і правильне рішення на сьогоднішній день", - сказав очільник Держенергонагляду.

Ситуація в енергетиці України – останні новини

Росія в ніч на 30 грудня знову вдарила по енергетиці багатостраждальної Чернігівської області, залишивши без світла десятки тисяч споживачів. Заступниця міністра енергетики Ольга Юхимчук повідомила, що станом на ранок 30 грудня без світла залишаються понад 75 тисяч споживачів.

В Києві та області ж ввели екстрені відключення світла. Графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Енергетики продовжують у посиленому режимі ліквідувати наслідки масованого обстрілу, що відбувся 27 грудня.

